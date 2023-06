Verstappen bezorgt Red Bull honderdste overwinning met soevereine rit in Canada

Jan Bolscher

Max Verstappen heeft na een foutloze rit op het Circuit Gilles Villeneuve de Grand Prix van Canada op zijn naam geschreven. Het podium werd gecompleteerd door Fernando Alonso en Lewis Hamilton.

De Grand Prix van Canada vormde de achtste ronde van het Formule 1-seizoen 2023. Max Verstappen ving de race aan vanaf pole position, geflankeerd door Fernando Alonso. De Aston Martin-coureur profiteerde net als Lewis Hamilton en George Russell - die samen de tweede startrij vormden - van de tijdstraf van Nico Hülkenberg. De Duitser zette op zaterdag de tweede tijd op het bord, maar werd drie plaatsen teruggezet omdat hij te hard reed onder een rode vlag. De race op het Circuit Gilles Villeneuve ging onder droge omstandigheden van start, met een buitentemperatuur van 18 graden Celsius en een baantemperatuur van 33 graden Celsius. Vrijwel het gehele veld vertrok op de mediums. Sergio Pérez (P12), Kevin Magnussen (P13) en Valtteri Bottas (14) vertrokken op de harde band. Pierre Gasly (P15) waagde een gok met een start op de softs.

Rustige openingsfase

Verstappen kwam goed weg bij de start en wist Alonso vrij eenvoudig achter zich te houden in de korte run naar de eerste bocht. Ook Hamilton kwam uitstekend uit de startblokken. De Mercedes-coureur wist de Spanjaard direct te grazen te nemen en zodoende de tweede plaats in de wedstrijd over te nemen. Het gehele veld kwam zonder brokken door de openingsfase. Na zeven ronden liet Verstappen weten dat zijn banden kwetsbaarder voelden dan in de tweede vrije training, terwijl de gele vlag voor het eerst op de zondag werd gezwaaid. Logan Sargeant kreeg over de boordradio te horen dat hij zijn Williams direct stil moest zetten vanwege een potentieel probleem. Daarmee werd de Amerikaan de eerste uitvaller van de dag.

Safety car na incident Russell

De top zes wist in vrij hoog tempo bij de rest van het veld weg te rijden, omdat Hülkenberg in de Haas een enorme DRS-trein achter zich had rijden. Na twaalf ronden werd de race echter opgeschud. Russell verloor de achterkant bij het uitkomen van bocht negen en raakte de muur, waarmee het einde verhaal leek voor de Mercedes-coureur. De safety car kwam de baan op, met een reeks pitstoppen tot gevolg. Verstappen, Hamilton en Alonso doken naar binnen voor een setje van de harde band, waarbij twee laatstgenoemden elkaar tegen kwamen bij het uitrijden van de pitstraat. De wedstrijdleiding noteerde het incident vanwege een mogelijke unsafe release. Mercedes zorgde vervolgens voor opgetrokken wenkbrauwen door Russell na een pitstop ondanks de schade aan zijn auto weer naar buiten te sturen.

Rustig verlopen herstart

Met 16 ronden op de teller werd de race hervat. De top vijf bestond op dit moment uit Verstappen, Hamilton, Alonso, Charles Leclerc en Carlos Sainz. Het Ferrari-duo had op dit punt echter nog geen pitstop gemaakt, net als Pérez op P6. Waar Verstappen na 23 ronden een aangename voorsprong van drie seconden achter zijn naam zag staan, zette Alonso de aanval in op de zevenvoudig wereldkampioen. Met succes. De Aston Martin-coureur positioneerde zich perfect en wist aan het einde van het rechte stuk voor start/finish aan Hamilton voorbij te gaan door later te remmen.

Incident De Vries en Magnussen

Voor Nyck de Vries liep de zondag uit op een deceptie na een moment met Kevin Magnussen. De Nederlander zette bij bocht één een aanval in op de Haas-coureur voor de zeventiende plaats, maar liet hierbij weinig ruimte waardoor hij contact maakte met de Deen. Op het rechte stuk richting bocht drie zette De Vries vervolgens opnieuw een aanval in, maar hij blokkeerde bij het aanremmen, waardoor hij samen met Magnussen rechtdoor schoot de uitloopstrook op. Beide heren konden verder, maar verloren ontzettend veel tijd. De wedstrijdleiding maakte niet veel later bekend dat het incident tussen Hamilton en Alonso in de pitstraat onbestraft zou blijven.

Tijdstraf Norris

Na 38 ronden was de eerste tijdstraf ook een feit: Lando Norris kreeg vijf seconden toegewezen vanwege "onsportief gedrag", omdat de McLaren-coureur onnodig langzaam reed achter de safety car om zijn team de kans te geven een dubbele pitstop uit te voeren. Ondertussen kwam Pérez naar binnen voor zijn eerste pitstop, waarbij hij overstapte naar de medium band. De Red Bull Racing-coureur kwam als zevende weer de baan op, maar had niet lang nodig om de zesde plaats van Alexander Albon over te nemen. Verstappen, Alonso en Hamilton kozen - net als het overgrote deel van het veld - voor een tweestopper. Waar Verstappen en Hamilton voor een nieuw setje mediums kozen, moest Alonso noodgedwongen naar een nieuw setje hards.

Slotfase Grand Prix van Canada

Ondanks dat Russell zich na zijn contact met de muur nog naar een knappe achtste plaats wist terug te vechten, kwam er na 55 ronden toch een vroegtijdig einde aan de race van de Brit. Mercedes vroeg de 25-jarige coureur de pits in te komen vanwege een probleem met de remmen, vermoedelijk ontstaan vanwege de opgelopen schade. Daarmee was hij de tweede en laatste uitvaller van de dag, want de slotfase van de race verliep verder rustig. Verstappen kwam met een voorsprong van een kleine tien seconden als eerste over de streep, waarmee hij Red Bull Racing de honderdste overwinning in de Formule 1 bezorgde, terwijl hij zelf met 41 zeges op gelijke hoogte kwam met Ayrton Senna. De top vijf werd gecompleteerd door Alonso, Hamilton, Leclerc en Sainz. Pérez moest na een solide inhaalrace tekenen voor de zesde plaats.