Mercedes ijzersterk tijdens chaotische tweede vrije training, Verstappen blijft hangen op P6

Kimberley Hoefnagel

Zaterdag 17 juni 2023 00:00 - Laatste update: 00:08

Lewis Hamilton heeft de tweede vrije training in Canada als snelste afgesloten, gevolgd door George Russell en Carlos Sainz op P2 en P3. Fernando Alonso en Charles Leclerc completeerden de top vijf. Max Verstappen en Nyck de Vries moesten genoegen nemen met P6 en P16 respectievelijk.

De tweede vrije training voorafgaand aan de Grand Prix van Canada ging om 22:30 uur Nederlandse tijd, 16:30 uur lokale tijd, van start vanaf het Circuit Gilles Villeneuve in Montréal. De buitentemperatuur was op dat moment 23 graden Celsius en de baantemperatuur was 39 graden Celsius. De sessie had oorspronkelijk pas om 23:00 uur van start moeten gaan, maar werd een half uur vervroegd én verlengd vanwege de gebeurtenissen tijdens de eerste vrije training. De training moest na een kleine vijf minuten al stilgelegd worden vanwege het stilvallen van Pierre Gasly, waarna de sessie door technische problemen bij race control niet meer hervat kon worden.

Valtteri Bottas was de eerste man op de baan, op de voet gevolgd door de beide Aston Martin-coureurs. Bottas zette op de gele band de eerste tijd op de klok: hij liet een 1:16.895 noteren. Aan het einde van de eerste runs had Max Verstappen door een ronde van 1:15.333 de snelste tijd in handen, gevolgd door Charles Leclerc en Sergio Pérez op P2 en P3. Na een klein kwartier reed Gasly, de man die in VT1 nog problemen had, naar de snelste tijd met een ronde van 1:15.224. De vreugde bij Alpine was echter van korte duur, want de beide Ferrari-coureurs en Verstappen gingen daar al snel onder door.

Rode vlaggen

Een klein half uur na de start van de tweede vrije training ging het goed mis bij Nico Hülkenberg. De Duitser reed op het rechte stuk toen zijn motor plotseling de geest gaf en zijn wagen met een flinke rookpluim tot stilstand kwam. Dit veroorzaakte de tweede rode vlag-periode van de vrijdag. Gelukkig kon de sessie na ruim acht minuten weer herstart worden. Op dat moment stond Leclerc op P1, Verstappen op P2 en Sainz op P3. Vlak na de herstart kende Pérez een spannend momentje. De Mexicaan was bezig aan een snelle ronde toen hij de muur op een haartje miste.

Sainz dook met een ronde van 1:13.844 naar de snelste tijd. De volgende rode vlag liet echter niet lang op zich wachten, ditmaal was Esteban Ocon de oorzaak. Hij kreeg over de boordradio van zijn team te horen dat hij zijn auto direct stil moest zetten, vermoedelijk vanwege een technisch probleem. Hiermee was de pechdag van Alpine compleet. Met nog 43 minuten op de klok kon de sessie wederom hervat worden. Er werden de nodige rondetijden verbeterd, maar de top drie bleef lange tijd onveranderd.

Natte slotfase

Een half uur voor het einde van de sessie dook George Russell naar de snelste tijd. Zijn teamgenoot Lewis Hamilton ging er echter al snel onderdoor met een 1:13.718. Ondertussen kreeg Yuki Tsunoda van zijn team te horen dat er regen op komst was. In de slotfase van de race gingen een aantal coureurs de fout in. Zo raakte Oscar Piastri de muur met zijn velgen en belandde Alexander Albon kortstondig naast de baan. Daarnaast zorgde de wind, in combinatie met een flinke lading pollen, voor de nodige uitdagingen. Een paar minuten voor het einde kwam de beloofde regen met bakken uit de lucht vallen. Enkele coureurs gingen nog naar buiten voor een proefstart, maar verbeteringen bleven logischerwijs uit. Uiteindelijk was het Hamilton die de snelste tijd op zijn naam schreef, gevolgd door Russell op P2 en Sainz op P3.