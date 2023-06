Brian Van Hinthum

Vrijdag 16 juni 2023 22:10 - Laatste update: 22:10

De in het water gevallen eerste vrije training zorgt ervoor dat de coureurs en teams een stuk minder tijd hebben om dit weekend de gewenste meters te maken op het Circuit Gilles Villeneuve. Sommige teambazen zijn dan ook niet helemaal blij met wat er gebeurd is en zij leggen uit waarom.

De eerste vrije training in Canada op het Circuit Gilles Villeneuve werd niet wat de fans en teams ervan hadden gehoopt. Nadat de sessie gewoon onder normale omstandigheden aanving, was het Pierre Gasly die vroeg zijn auto stil moest zetten, waardoor de rode vlag gezwaaid werd. Die rode vlag-situatie werd echter de rest van de sessie niet meer opgelost, want men kampte in Canada met technische problemen. De race control kon niet beschikken over de gewenste camerabeelden, waardoor de wedstrijdleiding dus de veiligheid in de sessie niet kon waarborgen.

Artikel gaat verder onder video

Nieuw plan schrijven

Als gevolg van de technische malaise is de tweede training met een half uur vervroegd om de teams te compenseren. Toch zijn de teambazen niet helemaal blij met de gang van zaken, al denken ze wel meteen in oplossingen. Andreas Stella van McLaren zegt bij Viaplay het volgende. "De omstandigheden waren ongewoon. De sessie is compleet verloren gegaan. Nu willen we ons plan opnieuw schrijven voor de negentig minuten die we beschikbaar krijgen. Ik denk dat we uiteindelijk ons voorgenomen plan wel kunnen uitvoeren. We zouden genoeg moeten leren voor de race. Dat hangt wel af van de omstandigheden. We zullen gaan zien of het droog blijft of gaat regenen.

Gebrek aan kilometers

Ook Williams-teambaas James Vowles heeft een duidelijke uitleg over de problemen die voor zijn team zijn ontstaan. Hij is wat minder positief dan Stella. "Uiteindelijk kunnen we dingen zelfs in 45 minuten proppen, dan offer je gewoon een aantal dingen op. Maar dat is niet hetzelfde. We hebben Logan [Sargeant], die hier nog nooit heeft gereden. Het is moeilijk voor een rookie-coureur. Dit is één van de lastigere circuits. De muren zijn heel dichtbij de exits van de bochten. Het heet niet voor niks de Wall of Champions. Die limiet kun je gewoon niet in één sessie vinden. In VT1 neemt de coureur normaal gesproken de tijd om op snelheid te komen. Dan gebruik je de data en video's om te leren voor VT2. Dat scheelt een paar tienden. Dat geldt ook voor de vele updates die we mee hebben genomen. Het kost uren om die te leren begrijpen met de data. Dat hebben we nu niet beschikbaar. We moeten dus een hoop inhalen met weinig tijd."