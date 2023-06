Hoe laat begint de kwalificatie voor de Grand Prix van Canada?

Lars Leeftink

Zaterdag 17 juni 2023 07:09 - Laatste update: 07:39

Zaterdag staat de achtste kwalificatie van het seizoen op het programma. De kwalificatie voor de Formule 1 Grand Prix van Canada begint echter op een ander tijdstip dan tijdens de Europese raceweekenden het geval is.

Max Verstappen won vorig jaar voor het eerst in zijn carrière de Formule 1 Grand Prix van Canada. In 2023 zal de regerend wereldkampioen proberen dit te herhalen en zo twee seizoenen of rij de race in Montreal te winnen. Het zou betekenen dat hij nog verder uitloopt op zijn concurrenten, die hij nu al op meer dan 50 punten achterstand heeft gezet. Mocht de Nederlander erin slagen de race op zondag te winnen, dan is het zijn vierde zege op rij. Daarvoor zal hij echter wel eerst de kwalificatie goed door moeten komen.

Vrijdag in Canada

De vrijdag in Canada begon vrij rommelig. De eerste vrije training duurde geen uur, maar iets meer dan vijf minuten. Nadat Pierre Gasly een rode vlag had veroorzaakt, bleek er een probleem te zijn met de aanwezige camera's rondom het circuit en hun verbinding richting race control. Vanwege de veiligheid werd de sessie na de vroege rode vlag niet meer hervat, waardoor de tweede vrije training om 22:30 uur begon in plaats van 23:00 uur. Ferrari en Mercedes zouden indruk maken tijdens de sessie van 90 minuten, met Lewis Hamilton, George Russell en Carlos Sainz op de eerste drie plekken. Verstappen moest genoegen nemen met P6.

Hoe laat begint de kwalificatie?

De kwalificatie voor de Grand Prix van Canada begint zaterdag om 22:00 uur. Vrij laat dus, zeker in vergelijking met de tijden die we tijdens de raceweekend in Europa zijn gewend. De derde vrije training, die daarvoor nog gereden wordt, begint om 18:30 uur Nederlandse tijd. Deze sessies zijn te zien op Viaplay en F1 TV, met in het geval van de kwalificatie ook een uitgebreide voorbeschouwing en nabeschouwing.