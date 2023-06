Lars Leeftink

Zoals voorafgaand aan elk raceweekend hebben de teams weer hard gewerkt om de auto beter, sneller en stabieler te maken. Dit blijkt ook uit de lijst met upgrades die de teams hebben meegenomen richting Canada, want negen van de tien teams hebben hun auto voorzien van verbeteringen. Tenminste, dit zullen de teams hopen.

Alleen Ferrari heeft richting Montreal besloten geen upgrade mee te nemen. Dit kan te maken hebben met het feit dat de upgrades in Spanje niet brachten waar Ferrari op gehoopt had en er tevens geruchten waren dat de data in de windtunnel niet overeen zou komen met wat Ferrari op de baan in de realiteit zag. Wellicht kiest Ferrari voor nu voor zekerheid en voert het geen upgrades door totdat het zeker weet dat deze problemen zijn opgelost. Het zorgt er wel voor dat de Italiaanse renstal moet toekijken hoe de rest wel upgrades meebrengt.

Negen teams met upgrades

Red Bull heeft dit weekend besloten de RB19 van Max Verstappen te voorzien van een upgrade bij de voorvleugel. Concurrenten Mercedes (verwijderen van de sidepod winglet) en Aston Martin (engine cover, de vloer en de inhammen van de koeling) hebben ook veranderingen doorgevoerd. Voor Alpine (achtervleugel, vering van de ophanging aan de achterkant en de remmen vooraan) en McLaren (achtervleugel en beam wing) geldt dat ze besloten hebben om flink wat aan de auto aan te passen. Nyck de Vries ziet dat AlphaTauri de flappen van de voorvleugel op de AT04 heeft aangepakt, terwijl Haas (achtervleugel, inhammen van de koeling en de randen van de vloer) en Alfa Romeo (remmen achterkant) ook upgrades hebben gebracht. Tot slot Williams, dat met afstand de meeste upgrades mee heeft genomen en deze alleen gaat toepassen op de auto van Alex Albon. Het gaat om de vloer, engine cover, spiegels, halo, ophanging van de achterkant, remmen achterkant en de endplate van de achtervleugel.