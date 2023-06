Remy Ramjiawan

Donderdag 15 juni 2023 22:56

Hoewel er toch ergens deze dagen een bevestiging werd verwacht, geeft Lewis Hamilton op de persconferentie in Canada aan dat de contractverlenging nog steeds niet rond is met Mercedes. De Brit gaf in Spanje aan dat er een deze dagen wel nieuws zou zijn, maar voorlopig is het nog even afwachten.

In Barcelona wist Hamilton voor de tweede keer in 2023 het podium te bereiken. Net als in Australië was het de tweede plek waar hij zijn W14 wist neer te zetten. Het team uit Brackley gaat normaliter altijd wel goed in Barcelona en ook Hamilton weet niet zeker of dezelfde prestatie in Montreal kan worden verwacht.

Contractverlenging

In Barcelona vertelde Hamilton nog dat hij snel met teambaas Toto Wolff om de tafel zou gaan, in Canada legt hij uit dat dit nog niet is gebeurd. "We hebben nog niet met elkaar gezeten. Ik heb Toto natuurlijk wel gezien en we hebben wel een aantal keren gebabbeld en we hebben een prima relatie, maar ik heb nog niets nieuws te melden", zo legt hij uit. Toch is er wel progressie geboekt, vertelt Hamilton. "Maar ik heb niets wat ik daaraan kan toevoegen."

Grand Prix van Canada

De Brit legt uit dat het resultaat in Spanje voor nieuwe energie heeft gezorgd: "We hebben duidelijk wat vooruitgang geboekt. Na het resultaat [in Spanje red.] hangt er een ander sfeertje binnen het team en we hebben een nieuw soort energie erdoor gekregen en we hebben het idee dat we de goede kant op gaan." Of de W14 ook in Montreal goed uit de voeten kan, dat is volgens Hamilton nog even koffiedik kijken. "We weten niet of dit circuit onze auto nu echt ligt en ook of het wel de karakteristiek van de auto ligt, maar het weer kan dat nog veranderen, maar we gaan het zien", aldus Hamilton.