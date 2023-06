Remy Ramjiawan

Donderdag 15 juni 2023 22:06

George Russell gaat ervan uit dat het optreden in Barcelona, waarbij beide Mercedessen op het podium stonden, wellicht een eenmalige opsteker is. De Brit ziet toch wel grote verschillen tussen de circuits in Canada en die in Barcelona en sluit een herhaling voor de camera van Sky Sports F1 uit.

In Spanje kon Mercedes het nieuwe pakket van de W14 dan eindelijk aan de tand voelen, na de introductie in Monaco. Uiteindelijk wisten de Mercedessen door te stoten naar de top drie, op een circuit waar de W13 in 2022 ook al goed ging. Het weekend in Montreal zal laten zien of het een eenmalig optreden was, of dat Mercedes inmiddels weer een vaste podium kandidaat zal zijn.

Artikel gaat verder onder video

Barcelona is geen Montreal

Op de vraag of Mercedes het kunstje uit Spanje kan herhalen in Canada, reageert Russell: "Het is echt een heel ander circuit. Barcelona, zeker met de aanpassingen, is alleen maar medium- en hogesnelheidsbochten. In Montreal hebben we eigenlijk alleen maar langzame bochten. Barcelona heeft een glad asfalt en hier is het vrij hobbelig en het is een stratencircuit. Ook hadden we daar de drie hardste banden gekregen, hier hebben we de meeste zachte banden", zo wijst hij naar de verschillen.

'Gaan de goede kant op'

Wel heeft de W14 een stap voorwaarts gedaan en knokken om het podium moet lukken. "Ik denk dat we wel heel dicht bij de Aston Martin's en de Ferrari's zullen staan. Maar we staan er positief in, we hebben het idee dat we de goede kant op gaan en het weer gaat ook alle kanten op. Dus we gaan uit van een positief weekend", zo legt hij uit. Toch wordt een herhaling van Spanje erg lastig: "Er is dus geen garantie dat we even competitief zullen zijn als in Barcelona."