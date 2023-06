Remy Ramjiawan

Donderdag werd bekend dat niemand minder dan Sebastian Vettel in september voor Red Bull Racing een testrit op de Nordschleife van de Nürburgring gaat rijden. Max Verstappen dat hij dat graag had willen uitvoeren voor het Oostenrijkse team, maar dat Helmut Marko dat geen goed plan vond.

In het weekend van 9 en 10 september wordt de 12 uur van Nürburgring gereden. Viervoudig kampioen Vettel is door Red Bull Racing overgehaald om een demonstratie in de RB7 te geven op de iconische baan. Het gebeurt allemaal in de auto waarmee de Duitser zelf in 2011 het wereldkampioenschap wist te pakken.

'Mocht niet van Helmut'

Verstappen laat bij Autosport.com weten dat hij graag dat rondje had willen rijden. "Ik wilde het doen, maar ik mocht niet van Helmut. Hij wist dat ik dan ook zou proberen om de limiet op te zoeken", zo legt de Red Bull-coureur uit. Daarnaast wilde Verstappen zijn niet doordrukken: "Ik wilde geen onnodige problemen veroorzaken. Ik hoorde dat dit ding eraan kwam, en Helmut zat aan tafel toen het opkwam, en hij zei: 'Nee, nee, nee, dat doe je niet!."

Risico

Het heeft natuurlijk allemaal te maken met het potentiële gevaar en het risico wat zo'n demorun met zich meebrengt. "Het is ook riskant om hier [Canada red.] te rijden. Het hangt er maar vanaf hoe je een barrière raakt. Maar dat is normaal gesproken niet het plan natuurlijk. Maar hopelijk lukt het me ooit", zegt Verstappen. Daarnaast heeft hij nog wel een voorkeur: "Idealiter zou dat geweldig zijn geweest in een Formule 1-auto. Maar als het niet is toegestaan ​​in een Formule 1-auto, dan misschien ooit in een GT3-auto."