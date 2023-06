Hoe laat begint het raceweekend in Canada?

Remy Ramjiawan

Vrijdag 16 juni 2023 06:58

De Formule 1 maakt zich op voor de negende ronde van het wereldkampioenschap dat zich in Montreal zal gaan afspelen. Het is namelijk tijd voor de Grand Prix van Canada. Het weekend zal iets andere tijden hebben dan we gewend zijn en dat heeft alles te maken met het tijdsverschil.

Max Verstappen reist naar Canada af met een voorsprong van 53 punten op teamgenoot en nummer twee van het klassement Sergio Pérez. Daarachter staat nog altijd Fernando Alonso, die in zijn thuisrace geen fijne middag kende en uiteindelijk als zevende over de streep kwam. Ook in het constructeursklassement leidt Red Bull Racing. Mercedes heeft inmiddels Aston Martin ingehaald in dat kampioenschap, al is het onderlinge verschil slechts achttien punten, in het voordeel van de Duitsers.

Artikel gaat verder onder video

Tijdschema Grand Prix van Canada

Het weekend wordt vrijdag 16 juni afgetrapt met de eerste vrije training die om 19:30 uur van start zal gaan. De tweede training volgt vervolgens om 23:00 uur. De derde en tevens laatste vrije training zal om 18:30 uur Nederlandse tijd te zien zijn en om 22:00 uur is het tijd voor de kwalificatie. Zondag om 20:00 uur is het vervolgens tijd voor de Grand Prix van Canada.

Vrijdag 16 juni

Eerste vrije training: 19:30 uur

Tweede vrije training: 23:00 uur

Zaterdag 17 juni

Derde vrije training: 18:30 uur

Kwalificatie: 22:00 uur

Zondag 18 juni

Race: 20:00 uur