Lars Leeftink

Donderdag 15 juni 2023 10:41 - Laatste update: 10:46

Komend weekend gaat Nyck de Vries met de Formule 1 naar Montreal voor de Grand Prix van Canada. De race in de Canadese stad stond vorig jaar, na twee seizoenen afwezigheid, weer op de kalender. Toen was De Vries echter nog geen F1-coureur, waardoor komend weekend zijn eerste keer is in een F1-auto op het circuit in Canada.

In het persbericht van AlphaTauri blikt De Vries eerst nog terug op hoe de afgelopen twee raceweekenden verliepen. "Ik denk dat de laatste twee races erg positief waren: Monaco was een solide, schoon weekend en over het hele evenement in Barcelona lieten we een sterke prestatie zien. Het was jammer dat mijn nieuwe banden op waren voor Q2, want ik had een goede kans gehad om me beter te kwalificeren, maar dit soort dingen kunnen gebeuren in lastige omstandigheden. In de race had ik een goede start, maar mijn binnenlijn kwam in gevaar door twee andere auto's die samen tijd verloren. Er is nog ruimte voor verbetering, maar ik zie zeker dat we een goed potentieel hebben, dus ik blijf me richten op vooruitgang en op de manier waarop ik de laatste tijd werk."

Werk AlphaTauri

Volgens De Vries mogen de werknemers van AlphaTauri tevreden zijn met het werk dat ze de afgelopen tijd hebben verricht. "Het team heeft de afgelopen races geweldig werk geleverd en ik zie een duidelijke opwaartse trend nu we dichter bij de top tien komen. Ze hebben veel tijd, werk en moeite gestoken in het beter ontwikkelen van de auto en dat op het circuit te brengen. Het heeft zeker zijn vruchten afgeworpen in termen van competitiviteit. Dat gezegd hebbende, het middenveld is zo krap dat ik denk dat je het succes van de ontwikkeling niet altijd puur op het eindresultaat kunt beoordelen, want je hebt meer nodig dan prestaties om een resultaat te behalen in dat middenveld."

Eerste keer Canada

Ondanks dat De Vries zeker niet onbekend is in Canada, heeft hij er nog nooit geracet in en F1-auto. "Vorig jaar was ik in Canada voor de race, dus ik heb dit ongebruikelijke circuit al eerder gezien, een mix van een permanent en stratencircuit, maar dit weekend race ik er voor het eerst echt. Het is een heel bijzonder circuit: als je alleen al naar de kaart kijkt, lijkt het een eenvoudige lay-out, maar het is best lastig. Terwijl de meeste circuits waar we racen allemaal naar dezelfde veiligheidsnormen, uitloopzones, kerbs en zelfs de infrastructuur toegroeien, is Canada een circuit dat nog steeds uniek is en zijn eigen speciale karakter heeft."

Simulatorwerk

De Vries heeft, mede ook vanwege een week zonder F1-race, zich door middel van de simulator voor kunnen bereiden op het weekend in Canada. Toch kan hij nog niet zeggen wat de verwachtingen zijn voor de AT04 in Montreal. "Ik heb er vorige week in de simulator aan gewerkt, maar het is moeilijk te voorspellen hoe we het gaan doen omdat, zoals ik al eerder zei, het middenveld zo krap is. Het circuit stelt ons voor interessante vragen wat betreft de afstelling van de auto, maar ik leer dat in de Formule 1, hoewel alles snel lijkt te gaan, het weekend eigenlijk lang is. Dat gezegd hebbende, je moet er echt staan en meteen competitief zijn, en het hele weekend door vooruitgang boeken terwijl de omstandigheden en condities continu veranderen. In de kwalificatie is er vaak een nog hogere evolutie en ramp-up, dus het is een constant bewegend doel. Ik kijk ernaar uit om terug te keren naar Montreal, want het is een geweldige stad, in mijn ogen een mix tussen Noord-Amerika en Europa, met name Frankrijk natuurlijk met de taal. Het heeft een geweldige buzz en de fans zijn erg gastvrij."