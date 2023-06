Lars Leeftink

Donderdag 15 juni 2023 10:01 - Laatste update: 10:02

Stefano Domenicali, CEO van de Formule 1, heeft onthuld dat F1-teams 'bijna miljarden' aangeboden krijgen om ze te verleiden tot een verkoop. De populariteit van de Formule 1 is nog nooit zo groot geweest, nu de sport wereldwijde belangstelling trekt en daarmee een groot aantal geïnteresseerde partijen die willen investeren.

Domenicali, die gelooft dat F1 niet meer teams nodig heeft dan de huidige tien waaruit het veld momenteel bestaat, heeft zich nu uitgesproken over flinke bedragen die teams worden aangeboden in een poging om mensen toegang te geven tot de sport. "In mijn rol moet ik bedenken dat de sport alleen kan groeien als de meerderheid van alle teams kan groeien", vertelde hij aan F1's Beyond The Grid podcast. "Dat was een van de fundamenten van het budgetplafond om een geloofwaardige financiële stabiliteit te geven aan de waarde van het team."

Competiviteit belangrijk

Volgens Domenicali is het alleen maar goed voor de sport om veel competitie te hebben, want daardoor gaat de waarde van de teams en de sport omhoog. “Hoe meer je in staat bent om een competitief veld te hebben, hoe meer interessante races je kunt hebben en hoe meer je interesse in de sport kunt wekken. Dat is heel, heel belangrijk. Het is duidelijk dat er situaties zijn waarin de interesse van deze teams in F1 groter is omdat ze investeren en geloven dat dit echt een project is. Daarom is het belangrijk dat we elk van hen duurzame financiële stabiliteit kunnen geven, om ervoor te zorgen dat iedereen dat kan."

'F1-teams weigeren miljarden'

Domenicali ziet dat de groei zo groot is dat teams soms zelfs miljarden waard zijn en deze moeten weigeren omdat ze zelf in de sport willen blijven. “Als je kijkt wat er op de korte termijn is gebeurd. De waarde van één team niet vele jaren geleden, ik zou zeggen twee jaar geleden toen de nieuwe Concorde-overeenkomst werd ondertekend, was er een team dat het Concorde-overeenkomst ondertekend had en 200 miljoen waard was. Wat toen onbereikbaar leek, want er waren in het verleden teams die voor £1 werden verkocht. Nu biedt de markt bijna miljarden aan teams en ze weigeren dat. Kun je je dat voorstellen? Dus dat geeft aan van wat we voor sport aan het bouwen zijn. We bouwen aan een belangrijke structuur en belangrijke dynamiek. In deze structuur is het belangrijk dat, hoe meer iedereen groeit, hoe beter en hoe sterker het zakelijke platform wordt waar we allemaal mee werken.”