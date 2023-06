Brian Van Hinthum

Max Verstappen heeft het afgelopen jaar meermaals laten weten niet op één lijn te liggen met Stefano Domenicali en de koers die hij met de Formule 1 op wil varen en dat resulteerde al enkele keren in een 'dreigement' over een vroeg pensioen. Domenicali reageert nu op die uitspraken van Verstappen.

De regerend wereldkampioen geeft vaak aan geen fans te zijn van de beoogde veranderingen en de steeds groter wordende kalender van de koningsklasse, zoals hij eerder al eens liet optekenen. "Ik ben ook van zo'n andere opzet (van het raceweekend, red.) geen voorstander. De weekenden worden op die manier nog drukker en intenser, en er zijn al zoveel races. Als we naar meer en meer wedstrijden gaan, heb ik daar niet zoveel zin in. Racen is mijn leven, maar op een gegeven moment is dit het niet meer waard om zoveel weg te zijn van huis. Dan wil ik ook andere dingen gaan doen."

Geen bemoeienis

De Formule 1 denkt natuurlijk niet alleen aan Verstappen maar ook aan de overige commerciële belangen. Domenicali reageert nu op de uitspraken van Verstappen en hoe hij aankijkt tegen de 'dreigementen' van de Nederlander. "Ik ga me nooit bemoeien met zijn toekomstkeuzes", vertelt hij in de Beyond The Grid-podcast. "Maar als er een beslissing is die ik moet maken in het voordeel van de sport die hij niet leuk vindt, zal ik het proberen uit te leggen."

Het grotere plaatje

De Italiaanse baas legt uit. "Als hij het dan begrijpt, ben ik trots en blij. Als hij dat niet doet, dan is het ook goed. Het hoort er allemaal bij." Domenicali begrijpt dat iedereen recht heeft op zijn eigen mening en respecteert dat dan ook. "We kunnen allemaal verschillende meningen hebben. Aan het einde van de dag heb ik de taak om naar het grotere plaatje te kijken als het gaat om bepaalde beslissingen", besluit de voormalig Ferrari-teambaas.