Brian Van Hinthum

Woensdag 14 juni 2023 19:05

Sergio Pérez kent voorlopig een seizoen met pieken en dalen en de Mexicaan heeft vanuit de Red Bull Racing-leiding te horen gekregen dat het tijd wordt om het wereldkampioenschap uit het hoofd te zetten en te focussen op het racen. Journalist Tom Clarkson denkt dat Pérez snel moet verbeteren, voordat Red Bull doorschakelt.

Met een reeks lastige races lijkt Pérez voorlopig zijn titelaspiraties in de koelkast te kunnen zetten en ook vanuit kamp Red Bull lijkt men momenteel geen rekening meer te houden met een titelstrijd tussen Pérez en Verstappen. Christian Horner zei na de Grand Prix van Spanje zelfs dat de Mexicaan nu tegen een dergelijke achterstand aankijkt dat hij beter niet meer op de titel kan focussen en dat het verstandiger is om weer gewoon zonder druk in zijn hoofd te gaan rijden, zoals de eerste races van het seizoen.

Pérez moet oppassen

De Mexicaan gaf aan tussen Spanje en het komende weekend op de fabriek geweest te zijn om zijn verstand op nul te zetten en gesprekken te voeren om weer klaar te zijn voor de volgende race. Hoewel Helmut Marko recent aangaf dat de positie van Pérez gewoon veilig is, denkt Clarkson dat hij toch op zijn tellen moet passen. "Naar mijn idee heeft Pérez ondergepresteerd. Ik denk dat je alleen naar de top van de elitesport, vooral in de Formule 1, komt wanneer je competitief bent. Het gaat allemaal om het bereiken van het hoogste niveau, en daar heeft Pérez zichzelf mee in de steek gelaten", vertelt hij in de F1 Nations-podcast.

De analist denkt dat een zekere coureur bij McLaren de situatie nauwlettend in de gaten houdt. "Zeker wanneer je coureurs als Lando Norris hebt, die in het verleden vaker met Red Bull geflirt heeft. Oké, hij heeft een lang contract bij McLaren, maar er zijn nog meer waardige coureurs voor dat tweede stoeltje bij Red Bull. Daarnaast hebben we keer op keer gezien dat coureurscontracten het papier waarop ze geschreven zijn niet waard zijn. Als twee partijen een deal willen maken, gebeurt dat gewoon. Pérez moet dus blijven presteren in de ondersteunende rol. Hij moet tonen het stoeltje waard te zijn. Ook moet hij als teamspeler fungeren. Er komt een heel frustrerend tweede gedeelte van het seizoen voor Pérez aan."