Brian Van Hinthum

Dinsdag 13 juni 2023 15:46 - Laatste update: 19:44

De Grand Prix van Canada staat het komende weekend voor de deur en dus zijn de coureurs na een weekje rust aan het voorbereiden voor de reis richting de andere kant van de oceaan na de Grand Prix van Spanje in Barcelona. Max Verstappen geniet even van het uitzicht in Oostenrijk en doet dat per helikopter.

De Grand Prix van Canada is alweer de achtste race van het seizoen en Verstappen gaat op dit moment fier aan de leiding in het wereldkampioenschap. Red Bull Racing is op dit moment uiterst dominant en wist tot nu toe alle Grands Prix van dit seizoen op zijn naam te schrijven. Verstappen won er vijf, terwijl Sergio Pérez twee keer met de overwinning er vandoor ging. Ook voor de race in Montreal geldt de Oostenrijkse formatie vanzelfsprekend als de grote favoriet.

Artikel gaat verder onder video

Verwarring in de comments

De meeste coureurs zijn inmiddels richting de andere kant van de oceaan aan het reizen, maar Verstappen maakt zich voorlopig nog niet druk en is aan het genieten van het uitzicht in Oostenrijk. De wereldkampioen doet dat per helikopter. In de comments is er daardoor verwarring ontstaan, want men vraagt zich af hoe Verstappen in hemelsnaam per helikopter naar Canada wil vliegen, een schier onmogelijke opgave. Echter, zijn privéjet is ook op het filmpje te zien en het is aannemelijk dat de Nederlander na zijn rondje helikopter op zijn vertrouwde vliegtuig stapt om de overgang naar Canada te maken.