Brian Van Hinthum

Dinsdag 13 juni 2023 12:46

Op dit moment is er veel rumoer rondom Lewis Hamilton en Mercedes en het lijkt erop dat de Brit op zeer korte termijn zijn krabbel gaat zetten onder een nieuwe verbintenis met het team. Daily Mail claimt al wat details van het aanstaande nieuwe contract voor de zevenvoudig wereldkampioen te kennen.

Het aflopende contract van Hamilton, dat dus na 2023 op zijn eind loopt, blijft onderwerp van gesprek binnen en buiten de Formule 1-paddock. De Britse coureur is inmiddels 38 jaar oud, maar lijkt nog geen afscheid te willen nemen van zijn geliefde sport en is nog altijd op jacht naar wereldtitel nummer acht. Aan zijn pensioen denken, wil de 102-voudig Grand Prix-winnaar dus ook nog niet. In de eerste weken van het seizoen werd zijn naam regelmatig in verband gebracht met Ferrari, maar die geruchten wimpelde hij resoluut af.

Deze week een deal?

Ondertussen lijkt het ondertekenen van de verbintenis op hoog tempo dichterbij te komen, zo liet Toto Wolff eerder op maandag weten dat er gesproken gaat worden voor Canada en dat er mogelijk deze week al witte rook kan komen. "Het gaat snel gebeuren. We hebben het eerder over dagen dan over weken. We doen hard ons best [om het voor de Grand Prix van Canada klaar te hebben]. Ik zie hem vandaag en misschien zullen we er dan over praten", zo liet de Oostenrijker zich uit tegenover CNBC.

Details

Het Britse Daily Mail claimt details over het contract met Hamilton te kennen. De Brit zou een meerjarige deal gaan tekenen, waarin hij 50 miljoen Britse pond - wat neerkomt op zo'n 42 miljoen euro - per jaar zou gaan opstrijken en hij dus tot in zijn 40e Formule 1 gaat rijden. Het betekent wel dat hij genoegen moet nemen met een lager salaris dan Max Verstappen. Ook worden er in het contract speciale clausules opgenomen die te maken hebben met Hamilton zijn plannen na de Formule 1. Hij zou na zijn racepensioen namelijk als Mercedes-ambassadeur aan de slag gaan, ook hier wordt hij voor betaald. Wat die clausules precies inhouden, is verder nog niet bekend.