Brian Van Hinthum

Maandag 12 juni 2023 20:06

Jarno Opmeer blijft langer verbonden aan het team van Mercedes. De tweevoudig wereldkampioen E-sports behaalde in 2021 zijn laatste titel en is van plan om met de Duitse formatie zijn derde titel in het virtuele racen te grijpen. Ook in 2023 valt hij dus te bewonderen in de zwarte bolide.

Opmeer is door de jaren heen uitgegroeid tot één van de beste simracers ter wereld, nadat hij eerder door een gebrek aan sponsoren op de échte baan niet verder wist te komen dan de Formule 4. De voormalig Nederlands kampioen karten wilde graag de overstap maken naar de Formule 3, maar kon de benodigde sponsoren niet bij elkaar rapen en besloot zich uiteindelijk volledig te richten op het virtuele racen. Dat deed hij met groot succes, zo pakte hij in 2020 en in 2021 de wereldtitel.

Opmeer is blij

Nu staat de 23-jarige racer uit Dordrecht dus twee jaar met lege handen en afgelopen jaar kwamen hij en Mercedes niet verder dan de vierde plek in het kampioenschap. Dit jaar eist hij dus op revanche. De man met een bereik van boven de miljoen volgers is blij met zijn nieuwe verbintenis. "Het team is met sprongen vooruit gegaan sinds ik in 2021 erbij ben gekomen. Daarom was het voor ons een gemakkelijk beslissing om samen te blijven werken. Ik ben extreem gemotiveerd om mijn derde wereldtitel te pakken, de tweede onder de vlag van Mercedes-AMG", zegt hij op de Mercedes-website. Ook teamgenoot Jake Benham verlengt.