Brian Van Hinthum

Dinsdag 13 juni 2023 06:59

Oscar Piastri stapte in 2022 over van Alpine richting McLaren om voor het nieuwe seizoen een zitje in de Formule 1 veilig te stellen. De overgang leverde de Australische coureur een hoop heisa en gedoe op en nu blikt hij nog één keer terug op het hele potje moddergooien tussen hem en Alpine.

Alpine maakte in 2022 met veel bombarie bekend dat de Formule 2-kampioen aan de slag zou gaan in de Formule 1 na het vertrek van Fernando Alonso, maar de jonge coureur wist destijds van niks en liet dat snel via zijn eigen kanalen weten. Het vertrek van Piastri naar het team van McLaren schoot bij de heren van Alpine compleet in het verkeerde keelgat. Met name Otmar Szafnauer was niet te spreken over het vertrek van zijn getalenteerde pupil en trok zijn integriteit destijds in twijfel.

Vertrouwensbreuk

In gesprek met Motorsport.com blikt de McLaren-coureur nog eens terug. Hij krijgt de vraag of hij een directe keuze tussen de twee teams maakte. "Dat is correct. Het is nooit een directe vergelijking geweest, zoals mensen misschien wel denken. Er is natuurlijk al heel veel over gezegd en geschreven, dus ik hoef niet in alle details te gaan, maar het is voor mij nooit een directe keuze geweest tussen een racestoeltje bij Alpine en een racestoeltje bij McLaren. Uiteindelijk is er een vertrouwensbreuk ontstaan bij Alpine en gaf McLaren me wel de zekerheid die ik zocht in de Formule 1."

De kans in de Formule 1

De teamgenoot van Lando Norris vervolgt. "Het was zekerheid die ik niet had toen ik het jaar ervoor vanuit de Formule 2 kwam. Zoals bekend had ik toen helemaal geen racezitje en de kans bestond dat hetzelfde nog een keer zou gebeuren richting dit jaar. McLaren heeft mij meteen de kans gegeven in F1 en daar ben ik ze nog altijd erg dankbaar voor. Het is voor mij eerlijk gezegd een vrij eenvoudige keuze geweest op dat moment, om mijn eigen toekomst veilig te stellen, en om dat ook nog eens te doen bij een fantastisch team", besluit hij.