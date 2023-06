Brian Van Hinthum

Maandag 12 juni 2023 17:55

Jeremy Clarkson blijkt een man van zijn woord te zijn. De voormalig Top Gear-presentator stuurde tijdens de Grand Prix van Monaco een belofte de wereld in en de Brit heeft die belofte maandag ingelost, toen hij plotseling met een tractor vol bier verscheen bij de Alpine-fabriek.

Het team van Alpine beleefde een fenomenaal weekend tijdens de Grand Prix van Monaco, toen Esteban Ocon er al het hele weekend goed leek bij te zitten. Tijdens de door de regen opgeschudde race in Monte Carlo leek het erop dat de Franse renstal met Ocon mee kon gaan doen om het podium en ook Clarkson leek vurig te hopen dat de Fransman mee mocht naar het podium. "Kom op Alpine, ik betaal voor jullie allemaal een biertje als het jullie lukt om naar het podium te gaan", plaatste hij op Twitter. Dat lukte, want de winnaar van de Grand Prix van Hongarije in 2021 wist als derde over de streep te komen in Monaco en mocht dus met Max Verstappen en Fernando Alonso mee naar het podium.

Tractor Clarkson

Belofte maakt schuld, zo weet ook de 63-jarige Clarkson. De Brit heeft niet veel tijd genomen om zijn belofte ook daadwerkelijk in te lossen, want op maandag verscheen de presentator met zijn tractor in Enstone, waar de fabriek van het Franse team huisvest. Achter de tractor had Clarkson een trailer vol bier hangen en op de beelden van het team valt te zien hoe Clarkson de alcoholische versnaperingen uitdeelt aan medewerkers van het team én aan Ocon, waar hij vervolgens ook een praatje mee houdt. Een mooie actie van de man uit Doncaster.