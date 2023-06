Remy Ramjiawan

Zondag 11 juni 2023 20:14 - Laatste update: 20:18

Hoewel Red Bull Racing en Max Verstappen genieten van een riante voorsprong in beide klassementen, wil teambaas Christian Horner nog lang niet denken aan de wereldtitels. Gezien de overmacht van de RB19 in de handen van de Nederlander, schrijven de kenners de titels al toe aan het team en de coureur, maar dat is volgens Horner toch echt te voorbarig.

Na acht races in 2023 leidt Red Bull Racing het constructeursklassement met een voorsprong van 135 op nummer twee Mercedes. In het kampioenschap voor de coureurs heeft Verstappen de voorsprong op teamgenoot Pérez vergroot naar 53 punten. De concurrentie kan voorlopig nog niet tippen aan de snelheid van de RB19, maar in gesprek met Autosport.com legt Horner uit dat hij zichzelf en het team nog lang niet rijk rekent.

Artikel gaat verder onder video

Voorbarige conclusie

Met nog vijftien races te gaan, exclusief de sprintraces, schaart Horner zich vooral niet achter de kenners die stellen dat Red Bull al kampioen is. "Er is altijd wel iemand die dat zegt. Er kan van alles gebeuren. Ik denk dat beide kampioenschappen er op dit moment erg gezond uitzien, onze focus ligt nu op Montreal en dat wordt proberen om onze 100e overwinning te behalen", zo wijst hij naar de negende ronde van het kampioenschap dat aankomende week in Canada wordt verreden.

Sneltreinvaart

De koningsklasse gaat een drukke periode in met bijna vijf wedstrijden in de komende anderhalve maand tijd. Horner wil het dan ook race voor race bekijken. "Na Montreal is het tijd voor de thuisrace in Oostenrijk en daarna de andere thuisrace op Silverstone. Het gaat maar door en je gaat van evenement naar evenement en ik sta mezelf niet toe om te ver vooruit te denken", aldus de teambaas van Red Bull Racing.