Jordy Stuivenberg

Zondag 11 juni 2023 08:45 - Laatste update: 08:53

Nyck de Vries heeft in zijn eerste volledige Formule 1-seizoen nog altijd geen punten gescoord, maar als hij genoeg tijd krijgt om zich te ontwikkelen, dan kan hij in de ogen van Mark Webber ver komen. De Australiër stelt dat het voor nieuwkomers wel een paar jaar kan duren voor ze helemaal op snelheid zijn.

De Vries is een van de drie rookies van dit seizoen, naast Oscar Piastri en Logan Sargeant. Vooral De Vries en Sargeant krijgen de nodige kritiek te verwerken, omdat ze nogal eens in de fout zijn gegaan en ook hun teamgenoten vaak voor zich moeten dulden. De AlphaTauri-coureur staat er sowieso om bekend vaak wat meer tijd nodig te hebben om alles uit zijn materiaal te kunnen halen. Zo werd hij kampioen in zijn derde seizoen in de Formule Renault en duurde het ook drie seizoenen voor hij in de Formule 2 de beste was. Zoveel tijd krijgt hij in de Formule 1 waarschijnlijk niet.

Toch stelt Webber in gesprek met Motorsport.com dat rookies de tijd moeten krijgen, omdat ze door de beperkte testmogelijkheden amper in hun rol kunnen groeien. Het is tegenwoordig heel erg lastig als je als nieuweling in de Formule 1 debuteert. In mijn ogen is het nu zelfs moeilijker dan het ooit geweest is. De coureurs moeten eigenlijk alles leren tijdens het raceweekend zelf, omdat ze bijna niet meer kunnen testen. Daardoor kunnen zij het in hun eerste seizoen, of misschien wel de eerste paar seizoenen lastig hebben.”

Webber kijkt ook specifiek naar de situatie van De Vries, die vorig jaar punten scoorde bij zijn Formule 1-debuut voor Williams, maar nu nog altijd op 0 staat. “Nyck heeft het duidelijk lastig, maar mag tevreden zijn over de laatste twee raceweekends. Ik denk dat hij er nu beter in gaat komen. Hij rijdt tussen de elite van de elite, maar ik verwacht dat Nyck door deze lastige fase heen kan komen. Daar heb ik alle vertrouwen in.”