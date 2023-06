Brian Van Hinthum

Vrijdag 9 juni 2023 20:51 - Laatste update: 20:51

Max Verstappen is over het algemeen niet zo snel onder de indruk van andere mensen of beroemdheden, al heeft hij wel groot respect voor de grootste Nederlandse voetballer aller tijden, Johan Cruijff. De wereldkampioen Formule 1 doet een bijzondere ontmoeting met de legendarische nummer veertien uit de doeken.

Verstappen heeft vaak niet zoveel op met alle beroemdheden en grootheden die met enige regelmaat door de Formule 1-paddock wandelen. Toch zijn er wel degelijk mensen waar de tweevoudig wereldkampioen grote bewondering voor heeft en Cruijff is er daar één van. In 2016 bracht de voormalig voetballer van onder meer Ajax en FC Barcelona vlak voor zijn dood in datzelfde jaar een bezoekje aan het Circuit de Catalunya om Verstappen te ontmoeten. Hetzelfde circuit dus als waar Verstappen later dat jaar zijn eerste zege in de Formule 1 pakte.

Klik met Cruijff

Trots vertelt de Red Bull-coureur in een uitgebreid gesprek met The Times over de ontmoeting met de wereldberoemde oud-voetballer. "Het was een zeer fijn gesprek. We wisten dat hij op dat moment zeer ziek was", vertelt Verstappen over Cruijff, die een jaar daarvoor gediagnostiseerd was met longkanker. "Hij wilde zo graag meer leren over de wereld van de Formule 1 en ik denk dat hij ontzettend trots van om een Nederlander in de Formule 1 te hebben die wellicht een nieuwe grote speler kon worden. Ik probeerde hem zaken uit te leggen over de Formule 1 en hij vertelde mij verhalen over het voetbal", blikt Verstappen terug.

Overlijden en #14 in Barcelona

Hij vervolgt: "Hij zei daarnaast: 'Wat betreft mijn ziekte denk ik dat ik 2-1 voor sta in de rust, maar we moeten nog door tot het einde.' Op dat moment klonk hij zeer hoopvol. Hij had een paar goede weken, maar overleed toen een paar weken later. Dat raakte mij enorm. Je blijft terugdenken aan die momenten. Hij was veel ouder dan ik, maar op één of andere manier klikte het meteen. Later dat jaar won hij dus zijn eerste Grand Prix in uitgerekend Barcelona met een tijd van 1:41:40 op de klokken, waardoor dus twee keer het legendarische nummer 14 van Cruijff achter elkaar staat. Geen toeval, meent Verstappen. "Voor mij kan zoiets als dat geen toeval zijn. Het is ontzettend gek dat dat gebeurd is", besluit de wereldkampioen.