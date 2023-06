Brian Van Hinthum

Vrijdag 9 juni 2023 17:45

De gezichten bij het team van Mercedes staan er na de Grand Prix van Spanje en het dubbele podium weer een stuk vrolijker op, maar één zwaluw maakt nog geen zomer. Trackside engineer Andrew Shovlin waarschuwt de fans van de Zilverpijlen en denkt dat Mercedes in Canada het een stuk lastiger gaat krijgen.

Het seizoen van Mercedes begon met een ongelofelijke domper toen bleek dat de Duitse formatie niet dichterbij Red Bull was gekomen, maar in plaats daarvan juist op een grotere achterstand was gezet. De twijfel in Brackley sloeg toe en er werd zelfs gesproken over het overboord gooien van het complete W14-concept. In de fabriek zijn de medewerkers opnieuw aan de tekentafel gaan zitten en daar zijn een aantal upgrades uit gerold voor de Grand Prix van Monaco. De veranderingen kwamen pas écht goed tot zijn recht tijdens de race in Barcelona en dat zorgde voor een dubbel podium.

Optimisme

Het zorgt natuurlijk voor blije gezichten in het kamp van Toto Wolff en de Oostenrijker liet zich na de race in Spanje met gepast enthousiasme uit. "Ik denk dat het gat nu twee tot drie tienden is. Dat is hoe ik het nu inschat. Dat is een gigantische stap vooruit. Maar we moeten rustig blijven, want vorig jaar zagen we er in Barcelona ook behoorlijk goed uit. Zolang het traject vooruit gaat, blijft het een beetje als een aandeel dat op en neer gaat. Er gaan momenten komen, zwaardere momenten", waarschuwde de teambaas.

Gevecht met Alpine

Dat zwaardere moment zou al zomaar in Canada kunnen zijn, zo waarschuwt Shovlin. "We gaan volgende week richting Montreal, dat is een totaal ander circuit. Bochten op lage snelheid, best wat rechte stukken op volle snelheid en dus verwachten we een stuk meer moeite daar", vertelt hij in de debrief van Mercedes na Barcelona. "We hebben dus niet de gedachte dat we kort achter de Red Bull kunnen zitten. We maken ons op voor een gecht met Ferrari, Aston Martin en misschien zelfs met Alpine."