Het Formule 1-team van Mercedes moet er serieus over gaan nadenken om tijdens het restant van het huidige seizoen "echt slecht" te gaan presteren, om zo meer windtunneltijd te krijgen voor 2024, zo is voormalig Formule 1-wereldkampioen Damon Hill van mening.

In Spanje stond Mercedes weliswaar met twee coureurs op het podium, maar het gat richting Red Bull Racing is nog steeds gigantisch. Zowel qua racepace als qua WK-punten lijkt het een utopie dat Mercedes haar Oostenrijkse rivaal nog voorbij gaat streven dit jaar. En of Mercedes nou tweede of vierde wordt in het constructeurskampioenschap, dat maakt - los van het te verdelen prijzengeld - weinig uit voor de Zilverpijlen. Er telt namelijk maar één ding, en dat is winnen. En nu dat er in 2023 niet van lijkt te gaan komen, stelt Hill voor om de mindset om te draaien. Hij denkt dat Mercedes er goed aan kan doen om in het restant van het seizoen bewust slecht te presteren, om zo meer windtunneltijd af te dwingen voor 2024.

Prestaties 2023 beïnvloeden jaar 2024

Na afloop van de Spaanse Grand Prix, gaf Hamilton op de persconferentie aan dat Mercedes met haar updatepakket de juiste weg is ingeslagen en dat ze spoedig hopen de aansluiting weer met Red Bull te kunnen vinden. De Brit zelf mikte op eind 2023 en anders pas volgend seizoen. Hill denkt dat het in dat geval verstandig is het huidige seizoen overboord te gooien en de volledige focus op volgend jaar te leggen. "Ironisch genoeg, hoe beter Mercedes het (in 2023, red.) doet, hoe minder ruimte ze hebben voor het volgende jaar", zo vertelt de wereldkampioen van 1996 in de Sky Sports F1-podcast.

Mercedes moet nadenken over slecht presteren

Hill is van mening dat Mercedes misschien wel moet nadenken over het opzettelijk laten varen van het najagen van goede resultaten dit seizoen. "Je vraag je af of Mercedes zou moeten nadenken over het echt slecht gaan presteren tussen nu en het einde van het jaar", zo zegt hij. "Ik denk dat als je het budget hebt en je kunt het uitgeven, maar je wordt beperkt omdat je het vorig seizoen zo goed deed, je je moet afvragen of je het niet gewoon echt slecht moet gaan doen."

Alle focus op 2024

Als Mercedes écht wil terugslaan in de strijd met Red Bull, dan moet het misschien nu al haar focus volledig op volgend jaar leggen, zo is Hill van mening. "Als je dit jaar niet gaat winnen, dan wil je volgend jaar winnen", aldus de 62-jarige Brit.