Jeen Grievink

Donderdag 8 juni 2023 12:34 - Laatste update: 12:39

Lewis Hamilton claimt dat Max Verstappen en Red Bull Racing in de huidige situatie niet te evenaren zijn door Mercedes en dat zij "een halve seconde per ronde" sneller zijn. Hoewel de zevenvoudig wereldkampioen hoopt spoedig te kunnen vechten met zijn rivaal uit 2021, weet hij ook dat dit met de huidige auto niet mogelijk is. Er is echter hoop voor de nabije toekomst, aldus Hamilton.

In een eerder artikel vandaag schreven wij al dat Hamilton zijn hoop vestigt op het najaar. Tegen die tijd verwacht hij dat de Mercedes enigszins op het niveau van de Red Bull kan zitten. Tot het zover is, blijft het echter doorbijten en het gat zo klein mogelijk houden. Hamilton moet zoveel mogelijk podiumplekken scoren en profiteren wanneer er een Red Bull de mist in gaat, zoals afgelopen weekend bij Sergio Pérez het geval was. Door het wegvallen van de Mexicaan, kon Mercedes - uiteindelijk met succes - jagen op een dubbel podium. Hamilton weet echter ook dat Verstappen momenteel buiten bereik is en denkt dat het tempo van Mercedes in Spanje het tempo is waar ze het tot aan de volgende update mee moeten doen.

Hamilton: huidige auto niet goed genoeg voor gevecht

"Met de huidige auto die we hebben, denk ik niet dat we hun prestaties kunnen evenaren", zo kent Hamilton zijn plaats in gesprek met Racer. Dat betekent echter niet dat de Zilverpijlen het bijltje er bij neergooien. Hamilton hoopt spoedig een vuist te kunnen maken tegen zijn rivalen uit 2021. "We werken aan het verbeteren van de auto. Maar met het huidige pakket zijn we beperkt tot het tempo dat we hadden (op zondag in Spanje, red.). Maar ik weet dat er veel werk en research wordt gedaan om verbeteringen te brengen die we hopelijk in de toekomst kunnen verwachten."

Mercedes hoopt sneller te ontwikkelen dan Red Bull

Mercedes hoopt dus door updates te brengen, dichterbij te komen aan Red Bull Racing. Echter, de Oostenrijkse renstal zit ook niet stil, al worden zij wel gehinderd door hun beperkte ontwikkelingstijd in de windtunnel. Hamilton hoopt dat zijn team steeds iets grotere stappen kan maken dan Verstappen en de zijne. "Normaal gesproken zullen zij zich waarschijnlijk ook door het jaar heen ontwikkelen, dus we moeten zorgen dat we grote stappen zetten (bij iedere update, red.)."

Verstappen halve seconde per ronde sneller

Volgens Hamilton is het gat van hem naar Verstappen op dit moment zo'n halve seconde per ronde, al vindt hij het moeilijk inschatten. "Ik weet het niet, ik denk dat ze een paar tienden op ons voorlagen (in Spanje, red.), misschien een halve seconde per ronde. En op een enkele ronde is dat gat nog een beetje groter", aldus de zevenvoudig wereldkampioen.