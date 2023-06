Vincent Bruins

Donderdag 8 juni 2023 19:23 - Laatste update: 19:23

Pirelli heeft de bandencompounds voor de aankomende drie Grands Prix bekendgemaakt. Voor de Britse Grand Prix op Silverstone zal ook een nieuwe band worden geïntroduceerd. Deze zou pas in 2024 worden gebruikt, maar de Italiaanse fabrikant heeft dit naar voren gehaald uit veiligheidsoverwegingen.

De aankomende drie Grands Prix zullen verreden worden in Canada, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk. De Formule 1-race in Montreal zal doorgang vinden op 18 juni ondanks felle bosbranden. Het circus van de koningsklasse zal daarna weer terugkeren naar Europa voor de race op de Red Bull Ring op 2 juli. Een week later zal de wedstrijd op Silverstone plaatsvinden.

Compounds voor drie aankomende races

Op Circuit Gilles Villeneuve en in Spielberg zullen de zachtste compounds gebruikt worden: de C3 als de harde band met de witte rand, de C4 als de mediumband met de gele rand en de C5 als de zachte band met de rode rand. De Red Bull Ring zal gastheer zijn van het tweede Sprintweekend van het seizoen. Dan wordt er slechts één vrije training gehouden voor een kwalificatie op de late vrijdagmiddag die de grid voor zondag bepaald. Zaterdag staat dan volledig in het teken van de Sprint met een aparte kwalificatie voor de sprintrace. Op Silverstone worden de compounds twee tandjes harder. Dan is de C1 de harde band, de C2 de mediumband en de C3 de zachte band. De C0, de hardste band, is dit seizoen nog niet gebruikt.

Sterkere constructie

Pirelli heeft gezien dat de Formule 1-auto's dit jaar meer downforce genereren dan verwacht, en dus wil het toekomstige problemen voorkomen. Meer downforce betekent met meer snelheid door de bochten en dus meer druk op de banden. Aankomende zomer wordt er onder warme weersomstandigheden geracet op een aantal circuits waar een boel bochten op hoge snelheid worden genomen. Denk hierbij aan Spa-Francorchamps en Zandvoort, maar dus ook aan Silverstone. Pirelli kwam bij de FIA met het voorstel om een nieuwe, sterkere constructie van de band te introduceren voor de Britse Grand Prix. Deze was al voor het seizoen van 2024 gehomologeerd. De FIA en de teams stemden in met het plan en de band is ondertussen al in Vrije Training 1 van de Spaanse Grand Prix getest.