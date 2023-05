Vincent Bruins

Zaterdag 6 mei 2023 12:34

Pirelli is de bandenfabrikant van de Formule 1 en voor elk Grand Prix-weekend bereidt het zich weer goed voor. Dat doen ze onder andere met meetapparatuur in de vorm van een trolley.

Het Italiaanse bedrijf is al sinds 2011 exclusief verantwoordelijk voor het rubber in de koningsklasse. Het nam twaalf jaar geleden de plek in van Bridgestone dat eerder in de 21e eeuw in een bandenoorlog zat met Michelin.

Trolley

Op de woensdag vóór ieder raceweekend gaat Pirelli over het volledige circuit om de karakteristieken van het asfalt te meten. Ze rijden met de trolley dan over de racelijn. Het is vooral belangrijk voor de Grand Prix van Miami, omdat er compleet nieuw asfalt ligt op Miami International Autodrome. Met deze trolley kan het gripniveau worden gemeten evenals de ruwheid van de baan. Deze belangrijke informatie wordt weer doorgespeeld aan de Formule 1-teams. Pirelli gebruikt de data om beter te begrijpen wat ze dit weekend kunnen verwachten. Bekijk de video met uitleg hieronder nog zelf.

How do we measure grip around an #F1 circuit? With this nifty device! 📐 #Fit4F1 pic.twitter.com/hOTeSLA8SX — Pirelli Motorsport (@pirellisport) May 5, 2023

Michelin

Vanaf 2025 geeft de FIA de gelegenheid aan andere bandenfabrikanten om hun intrede in de Formule 1 te maken. Pirelli heeft uiteraard de mogelijkheid om ook een nieuwe deal te sluiten met de koningsklasse. Michelin heeft al bevestigd niet terug te keren. Dat willen de Fransen alleen, als de technologie de prioriteit is: "Zij zeggen dat je banden moet hebben die zichzelf vernielen om een mooie show te krijgen. En ik denk dat wij niet weten hoe we dit moeten doen. We kunnen het dus niet eens worden," vertelde CEO Florent Menegaux vorige maand.