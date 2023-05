Vincent Bruins

Zaterdag 6 mei 2023 08:46

Nyck de Vries spinde en schampte de muur in de eerste vrije training voor de Grand Prix van Miami. De achterkant van de AlphaTauri AT04 was beschadigd met een versnellingsbakwissel tot gevolg.

Beide coureurs van de in Faenza-gebaseerde Scuderia hadden het moeilijk op de vrijdag in Florida. Yuki Tsunoda werd achttiende in VT1, terwijl De Vries hekkensluiter was. Terwijl Tsunoda wederom achttiende werd in VT2, wist De Vries in ieder geval nog de Williams van lokale held Logan Sargeant te verslaan voor de negentiende stek.

Gripniveau extreem laag

"Miami is een uniek evenement en de locatie is schitterend, dus het voelt geweldig om voor het Amerikaanse publiek te racen," vertelde de 28-jarige uit Uitwellingerga. "Het is een nieuwe baan voor mij en het gripniveau is extreem laag, dus je wordt sneller met elke ronde die je doet. Ook al is de temperatuur behoorlijk hoog, het opwarmen van de banden lijkt een uitdaging te zijn, omdat ze veel tijd nodig hebben voordat ze presteren. Er is iets te vinden op dat gebied, dus we zullen dit vanavond analyseren en hopelijk komen we morgen sterker terug. Als we naar onze prestaties [van vrijdag] kijken, zijn we nog niet waar we wilden zijn, maar we zullen proberen alle puzzelstukjes in elkaar te passen."

Geen gridstraf

De Vries ondervond deze "extreem lage" gripniveaus in de eerste vrije training. Hij spinde en raakte net de betonnen muur met de achterkant van zijn bolide. De versnellingsbak moest verwisseld worden en dat gebeurde tussen Vrije Training 1 en Vrije Training 2. Door het harde werk van de AlphaTauri-crew kon hij gewoon meedoen aan de sessie die gisteravond om 23:30 uur Nederlandse tijd begon. Het is de eerste van vier nieuwe versnellingsbakken die De Vries mag gebruiken en hij krijgt dus geen gridstraf voor de Grand Prix van Miami.