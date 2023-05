Lars Leeftink

Vrijdag 5 mei 2023 22:28 - Laatste update: 22:30

Daar waar Red Bull Racing dit weekend heeft besloten geen upgrades mee te nemen naar Miami, geldt dit wel voor twee van de concurrenten. Ferrari en Aston Martin hebben upgrades die ze dit weekend voor het eerst gebruiken.

In totaal zijn er vijf teams die met upgrades naar Miami zijn gekomen. Red Bull hoort daar dus niet bij, net zoals Mercedes, Alpine, McLaren en Williams. Ferrari en Aston Martin zijn de grootste teams die met upgrades zijn gekomen. Ferrari heeft een upgrade doorgevoerd bij de vloer van de auto, terwijl Aston Martin de carrosserie van de auto heeft voorzien van een upgrade. Het gaat dan vooral om de ingangen van de koeling. Hiermee hopen beide teams dit weekend wat in te lopen op Mercedes en wellicht Red Bull, die dus geen updates meenemen en waarschijnlijk wachten tot Imola over twee weken.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Leclerc neemt nieuwe versnellingsbak in Miami, Ocon nieuwe motor

Overige teams

Drie andere teams hebben ook in Miami upgrades in gebruik genomen. Bij Alfa Romeo hebben ze de beam wing, de verticale vleugel onder de achtervleugel, van een upgrade voorzien. Haas heeft, net zoals Ferrari, gekozen voor een upgrade van de vloer. Tot slot AlphaTauri, waar Nyck de Vries met een bijna nieuwe auto te maken krijgt. Het team heeft upgrades doorgevoerd bij de ingangen van de spiegels en, belangrijker, de voorvleugel. Zeker dat laatste zal De Vries en teamgenoot Yuki Tsunoda hoop geven.