Lars Leeftink

Vrijdag 5 mei 2023 21:53

Voorafgaand aan het raceweekend in Miami heeft Ferrari besloten de versnellingsbak van Charles Leclerc te verwisselen. Daarnaast hebben ook Oscar Piastri, Esteban Ocon en Lando Norris te maken gekregen met het vervangen van onderdelen van hun motor.

Voor Leclerc levert het vervangen van zijn versnellingsbak geen straf op. Het is namelijk de tweede versnellingsbak van het seizoen, waardoor hij nog lang niet aan het maximale zit van vier. Naast de versnellingsbak vervangt Ferrari ook de MGU-K van de Monegask. Aangezien ook dit voor de eerste keer is, levert dit geen gridstraf op. Leclerc moest eerder dit seizoen al wel een gridstraf incasseren omdat zijn Control Electronics voor een tweede keer vervangen moest worden. Een gridstraf in Miami ontloopt hij dus.

Overige coureurs

Leclerc is niet de enige die onderdelen vervangen heeft dit weekend. Hij is wel de enige coureur die zijn versnellingsbak heeft verwisseld. Qua motoronderdelen heeft Alpine bij Ocon ervoor gekozen om de complete motor te vervangen en te beginnen aan de tweede motor van het seizoen. Zijn ICE, Turbo, MGU-H en MGU-K zijn vervangen, voor het eerst dus dit seizoen. Voor Piastri geldt dat zijn Energy Store, Control Electronics en Exhaust System zijn vervangen. Bij Norris gaat het alleen om zijn Exhaust System, zijn vierde nieuwe Exhaust System al van dit seizoen. Voor al deze coureurs geldt dat er geen gridstraf volgt.