Vincent Bruins

Woensdag 19 april 2023 15:06

Michelin bevestigt dat het geen toekomst heeft in de Formule 1 en dus Pirelli niet zal vervangen. De Franse bandenfabrikant en F1 kunnen het maar niet eens worden over de rol dat het rubber moet spelen tijdens Grands Prix. Michelin was van 1977 tot en met 1984 en van 2001 tot en met 2006 al actief in de koningsklasse. 102 Grands Prix werden gewonnen met banden van Michelin.

Het is alweer even geleden dat Pirelli haar intrede maakte in de Formule 1. De bandenfabrikant is namelijk sinds 2011 al actief op het hoogste niveau van de autosport, nadat eerder verschillende merken zoals Bridgestone en Goodyear, maar dus ook Michelin rubber leverden aan de koningsklasse. Al kan Pirelli uiteraard wel weer een nieuwe deal sluiten, lang loopt het huidige contract van de Italiaanse fabrikant echter niet meer, want de FIA geeft nieuwe merken vanaf 2025 de gelegenheid om de intrede in de Formule 1 te maken.

Onmogelijk om eens te worden

"De vraag is hoe kunnen we de technologie toepassen om er een mooie show van te maken?" begon Michelin-CEO Florent Menegaux tegenover The Drive. "En dat is waar de F1 om de hoek komt kijken, omdat we al heel lang met hen in gesprek zijn, maar we zijn het oneens met elkaar. Zij zeggen namelijk dat je banden moet hebben die zichzelf vernielen om een mooie show te krijgen. En ik denk dat wij niet weten hoe we dit moeten doen. We kunnen het dus niet eens worden." Pirelli heeft meermaals onder vuur gelegen voor de zogenaamde vernielende banden, waaronder toen Max Verstappen door een klapband vanuit de leiding crashte in Azerbeidzjan in 2021. Menegaux legde verder uit dat Formule 1-coureurs hem vertellen dat ze altijd op het maximum willen zitten, maar dat dat met de huidige banden niet mogelijk is.

MotoGP

Michelin zou alleen een terugkeer willen maken in de Formule 1, als de technologie de prioriteit is. Dat is waar de Fransen het voor willen doen en niet voor de show of voor naamsbekendheid. "In de MotoGP bieden we zachte, medium en harde banden voor elk type circuit, elke race," aldus Menegaux. "En elk type motorfiets kan winnen op zacht, medium of hard zonder bandenwissels. Het is de manier waarop je je motor afstelt, het ligt aan het type circuit en de manier waarop de rijder met de banden omgaat. Dus als we de reglementen kunnen beïnvloeden, zodat de performance van de banden [door de race heen] behouden blijft, terwijl we veel minder materialen gebruiken en er een zeer mooie show van kunnen maken, dan is het goed. In de MotoGP kunnen zelfs de teams die niet bij de top horen, winnen. En ze zullen je vertellen dat de band die we leveren hen daarbij helpt. Daarom komen we niet terug in de Formule 1."