De eerste twee vrije trainingen zijn vandaag verreden en dus is het weekend in Mexico van start gegaan. De meest gelezen nieuwtjes van vandaag vind je dan ook terug in deze GPFans Recap.

Vandaag werd duidelijk dat de aankoop van Viaplay Nederland door Videoland is afgerond. De FIA gaat AI inzetten om 'fans' aan te pakken die op social media doodsbedreigingen uiten aan het adres van coureurs en Gabriel Bortoleto trok vorige week de broek naar beneden van Nico Hülkenberg in de fanzone. Vrijdag was Max Verstappen aan de beurt. Dit is de GPFans Recap van vrijdag 30 oktober.

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Viaplay vanaf vandaag onderdeel van Videoland: wat betekent dit voor jouw F1-abonnement?

De Nederlandse activiteiten van Viaplay maken vanaf vandaag - vrijdag 30 oktober - onderdeel uit van DPG Media: een Belgische mediagroep waar ook Videoland onder valt. Wat betekent dit voor de lopende abonnementen op beide streamingdiensten? Alles lezen over de overname? Klik hier!

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FIA grijpt in na doodsbedreigingen: 'AI gaat F1-fans ontmaskeren en verbannen'

De FIA gaat hard ingrijpen tegen Formule 1-toeschouwers en mediavertegenwoordigers die zich schuldig maken aan online haat en doodsbedreigingen. Mohammed Ben Sulayem heeft namelijk aangekondigd dat daders voortaan verbannen worden van circuits, evenementen en officiële platforms. Tevens wil de internationale autosportbond kunstmatige intelligentie inzetten om anonieme afzenders op het internet op te sporen. Alles lezen over het plan van de FIA? Klik hier!

Bortoleto slaat opnieuw toe: Verstappen krijgt klap in de 'kroonjuwelen'

Dat Gabriel Bortoleto het goed kan vinden met Max Verstappen, was al even duidelijk. De Braziliaan trok vorige week de broek van Nico Hülkenberg naar beneden toen zij het podium in Austin opliepen en in Mexico was Verstappen aan de beurt. De beelden bekijken? Klik hier!

Videoland gaat door met Valkenburg en Heemskerk: Olav Mol behoudt F1-radiorechten

Met het nieuws dat DPG Media nu officieel de aankoop van de Nederlandse tak van Viaplay heeft afgerond, is ook bekend geworden dat al het personeel overgaat naar Videoland. Daarmee is duidelijk geworden dat de commentatoren van Viaplay ook gewoon bij Videoland doorgaan, maar Olav Mol en Jack Plooij zullen ook gewoon te horen blijven. Alles lezen over de commentatoren? Klik hier!

'Mercedes en Ferrari betrapt op afkijken bij Red Bull tijdens training GP Mexico-Stad'

Isack Hadjar bracht een groot deel van de eerste vrije training van de F1 Grand Prix van Mexico-Stad door in de garage. Mercedes en Ferrari probeerden daar hun voordeel uit te halen. Ze werden betrapt op het spieken bij Red Bull Racing, toen monteurs de Ford-power unit blootstelden aan de concurrentie. Alles lezen over het afkijken van Mercedes en Ferrari? Klik hier!

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'Racing Bulls onthult deadline voor keuze tussen Lawson en Tsolov'

Bij het zusterteam van Red Bull Racing, Racing Bulls, zit men toch wel met de situatie rondom de coureurs in de maag. Zo wil het team volgens Chiel van Koldenhoven bij Viaplay graag Nikola Tsolov door laten stromen, maar kan er vanwege de goede resultaten van Liam Lawson ook niet zomaar afscheid van hem worden genomen. Lezen hoe het ervoor staat? Klik hier!