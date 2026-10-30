FIA deelt flinke boete uit aan F1-team na onveilige situatie in GP Mexico-Stad

Audi heeft een boete gekregen van de stewards na de eerste vrije training voor de F1 Grand Prix van Mexico-Stad. Ze hadden hun debutant Freddie Slater namelijk op een onveilige manier de baan opgestuurd. De in Zwitserland gevestigde formatie zal niet als enige de portemonnee moeten trekken voor de FIA.

Er deden maar liefst tien rookies mee gedurende de openingssessie op het Autódromo Hermanos Rodríguez. Waar jongelingen als Frederik Vesti van Mercedes en Ayumu Iwasa van Red Bull Racing een vlekkeloze training meemaakten, kon dat niet gezegd worden over Slater. De vice-kampioen uit de Formule 3 deed voor het eerst mee aan een F1-raceweekend, maar kon pas in de laatste acht minuten zijn eerste rondetijd klokken.

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Boetes na eerste vrije training

De Brit die afgelopen augustus achttien is geworden, werd door Audi naar buiten gestuurd, maar een monteur had een ventilator in de sidepod aan de rechterkant laten zitten. De power unit, die het vanwege de ijle lucht op twee kilometer boven zeeniveau al moeilijk heeft, raakte daardoor erg snel oververhit. Het team moest mogelijke motorschade onderzoeken, voordat Slater in de slotfase naar buiten gestuurd kon worden.

Omdat het meenemen van apparatuur uit de garage de baan op wordt gezien als een coureur op een onveilige manier wegsturen, krijgt Audi een boete. Ze zullen de FIA een bedrag van €7500 moeten betalen.

Ondertussen heeft Aston Martin een boete gekregen van €100. Fernando Alonso ging namelijk 0,2 kilometer per uur te hard door de pitstraat in VT1.