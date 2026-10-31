FIA roept Verstappen en Lawson op het matje na botsing, Leclerc topt VT2 in Mexico

Charles Leclerc was met een 1:17.827 de snelste tijdens VT2 in Mexico. Lando Norris en George Russell wisten de tweede en derde tijd te rijden en Max Verstappen (P5) kende een veelbewogen sessie. De Nederlander toucheerde met Liam Lawson en het duo mag zich na afloop van de tweede training nog even melden bij de stewards.

De tweede vrije training ging om klokslag 23:00 uur van start. Dat gebeurde onder warme omstandigheden. Zo was het kwik in Mexico-Stad richting de 24,5 graden Celsius gestegen en lag de baantemperatuur rond de 37 graden Celsius.

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Problemen bij Haas

Nadat er in de eerste vrije training tien rookies in actie kwamen, zagen we aan de start van de tweede training weer de gebruikelijke namen. Ocon moest in de openingsminuten direct problemen melden, zo werkte de stuurbekrachtiging in zijn Haas niet optimaal en niet veel later was het Bearman die in bocht één was doorgeschoten. Zo was het voor heel Haas geen lekker begin van de sessie.

Ollie Bearman momentarily parks up at Turn 3, but quickly gets going again! 👀 Meanwhile, Haas team mate Esteban Ocon is reporting a power steering failure #F1 #MexicoGP https://t.co/oOof8H4hrT — Formula 1 (@F1) October 30, 2026

Het waren opnieuw de Ferrari's die erg rap waren in de openingsminuten, waarbij Hamilton de snelste tijd wist neer te zetten met een 1:18.741. Teamgenoot Leclerc kende juist een megamomentje in bocht tien, waarbij hij de achterkant van de SF-26 naar links zag wegglijden, terwijl de bocht naar rechts ging. Er kwamen wat kleine correcties, maar het rondje dat Leclerc aan het rijden was, kon in de prullenbak.

Toché tussen Lawson en Verstappen: code rood voor onderdelen

Halverwege de sessie was er een onderonsje tussen Verstappen en Lawson. De Nederlander was er voorbij bij het ingaan van bocht dertien, maar Lawson koos toch voor de binnenbocht. Beide mannen toucheerden elkaar, waarbij Verstappen nog met een handje uit de cockpit kwam om zijn ongenoegen te uiten en schade had aan zijn bargeboard. "Hij ramde gewoon tegen me aan. Precies zoals hij letterlijk elk weekend doet!", zo verklaarde Lawson op de boordradio. De stewards gaan het momentje nog bekijken en willen Verstappen en Lawson na de sessie nog spreken. Mogelijk komt daar dus nog een straf. De rode vlag werd vervolgens gezwaaid vanwege de onderdelen op de baan.

WOAH! 😨 This is the moment where Verstappen and Lawson go wheel-to-wheel in FP2, and make contact! 💥 #F1 #MexicoGP https://t.co/edY5rY0h7E — Formula 1 (@F1) October 30, 2026

Schade aan bargeboard Verstappen

Met nog veertig minuten op de klok werd de sessie weer vrijgegeven. Verstappen stond op dat moment in de pitbox, omdat de schade moest worden gerepareerd. Niet lang daarna kwam de Nederlander weer de baan op, waarbij de bargeboard aan de linkerkant compleet van de wagen was afgehaald. Opvallend genoeg kon de viervoudig kampioen zonder dat onderdeel een rondje later wel zijn tijd verbeteren naar een 1:18.895, wat op dat moment goed genoeg was voor P6.

Hamilton valt stil en moet Ferrari parkeren

Niet veel later waren er problemen bij Hamilton. De Engelsman kreeg te horen dat hij zijn Ferrari stil moest zetten, wat hij vervolgens deed. In het stadiongedeelte voelde Hamilton al problemen aan de power unit. Toen hij vervolgens het rechte stuk op reed en voorbij de pitingang was, kreeg hij het bericht om de wagen stil te zetten. De VSC kwam vervolgens op de baan om de wagen van Hamilton eraf te halen. Na enkele minuten werd de sessie dan ook weer hervat.

⚠️ VIRTUAL SAFETY CAR ⚠️ Lewis Hamilton has stopped his Ferrari on track 😢 #F1 #MexicoGP https://t.co/f0eajoztQ9 — Formula 1 (@F1) October 30, 2026

Slotfase

Met nog twintig minuten te gaan schroefde Verstappen het tempo op. Op de rode banden ging hij er even voor zitten en met een 1:18.138 was hij drie tienden langzamer dan Leclerc, die de snelste tijd had staan. Daarmee sloot hij aan op P5, voor teamgenoot Hadjar. Ondertussen was het gros van het veld bezig met de longruns en bleef Leclerc bovenaan staan met een 1:17.827, voor Norris en Russell.