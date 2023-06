Vincent Bruins

Donderdag 8 juni 2023 18:19 - Laatste update: 19:43

Adrian Newey ziet zichzelf niet echt met pensioen gaan. De 64-jarige vertelt in de Talking Bull-podcast dat hij zich gaat vervelen als hij uit de Formule 1 zou stappen. De technisch directeur van Red Bull Racing lijkt in de koningsklasse te willen blijven, totdat hij er niet meer van geniet.

De in Stratford-geboren Brit werkt al sinds 1980 in de top van de autosport, toen hij direct na zijn afstuderen aan de slag ging bij het team van Fittipaldi. Na in Amerika te hebben gewerkt en bij andere middenvelders in de Formule 1, tekende hij voor 1991 bij Williams. Mede dankzij Newey won Williams de constructeurstitels van 1992 tot en met 1996. Daarna maakte hij de overstap naar McLaren waar Mika Häkkinen in 1998 en 1999 wereldkampioen werd. Terwijl zijn relatie met de renstal uit Woking verslechterde, ging Newey op zoek naar een ander team en vanaf 2006 werd dat Red Bull waar Sebastian Vettel vier titels pakte, terwijl Max Verstappen nu de Formule 1 domineert.

Artikel gaat verder onder video

Eerste salaris in Formule 1

Newey kreeg in de podcast de vraag of er nog iets specifieks is wat hij zou willen behalen, voordat hij met pensioen gaat, of dat hij alles al bereikt heeft en pas zou willen stoppen, wanneer hij er geen plezier mee in heeft. "In zekere zin is het dat laatste," antwoordde hij. "Mijn ambitie was altijd om in de autosport te werken en dat heb ik bereikt. Elke dag sindsdien beschouw ik als een bonus. Ik herinner me nog het einde van mijn eerste maand bij Fittipaldi en dat ik mijn eerste loonstrookje kreeg. Ik had eerlijk gezegd het gevoel dat ik geen idee had wat ik aan het doen was. Ik werd aangenomen als junior-aerodynamicus, maar dat bleek om een seniorpositie te gaan. Ik was namelijk de enige aerodynamicus daar. Ik had geen idee wat ze aan het doen waren en ze waren stom genoeg om me te betalen ook," lachte Newey.

Newey samen met Mika Häkkinen bij McLaren voor de Spaanse Grand Prix in 2000

OOK INTERESSANT: Newey over flirt met Ferrari: "Zou erover nadenken als ik twintig jaar jonger was"

Andere projecten

"Ik heb het geluk gehad om met geweldige mensen te hebben gewerkt," vervolgde de technisch directeur. "Mijn mede-engineers hier bij Red Bull en die bij vorige teams, [teambaas] Christian [Horner], de coureurs - en aantal geweldige coureurs door de jaren heen. Over het algemeen heb ik een fantastische tijd gehad. Nu ben ik 64, maar wanneer stop ik? Toen ik in de veertig was, dacht ik nog dat ik zou stoppen op mijn zestigste en dat ik ergens op het strand zou gaan liggen, maar ik ken mezelf nu goed genoeg om te weten dat ik me zou gaan vervelen. Misschien dat ik me terugtrek uit de Formule 1 en betrokken zal raken bij andere dingen. Ik genoot bijvoorbeeld van het project met de Aston Martin Valkyrie."