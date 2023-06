Remy Ramjiawan

Zaterdag 3 juni 2023 14:07 - Laatste update: 14:07

De inmiddels 64-jarige Adrian Newey is recentelijk gepolst door Ferrari om over te stappen en hoewel het volgens de Brit een verleidelijk aanbod was, was de verandering om van team te switchen net iets te groot.

Newey zit al sinds de jaren tachtig in de Formule 1. Via March, Williams en later McLaren is hij in 2005 aangesloten bij het team van Red Bull Racing. De ontwerper is berucht om zijn auto's want vaak wist hij een kampioenschapsbolide te bedenken. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er regelmatig aan de diensten van de Brit is getrokken, hoewel hij uiteindelijk vaak loyaal is gebleven bij het team waar hij op dat moment zat. Bij Formulapassion gaat Newey in op de aanbiedingen die hij heeft gekregen en legt hij uit waarom hij uiteindelijk nooit de overstap heeft gemaakt naar Ferrari.

Artikel gaat verder onder video

Verleiding was erg groot

De Scuderia heeft in het verleden meerdere keren geprobeerd om Newey in het Ferrari-rood te krijgen. "Ik heb in het verleden contact gehad [met Ferrari]. De verleiding was erg groot, omdat het duidelijk een legendarisch merk is", zo is ook Newey nog altijd vatbaar voor het Italiaanse sportmerk. In de jaren negentig klopte het team al aan bij Newey, maar dat was niet de juiste timing. "Ze namen in 1993 contact met me op en in 1997 toen ik van Williams naar McLaren ging en toen moest ik een moeilijke keuze maken. Op dat moment waren mijn kinderen erg jong en ik wilde niet dat ze van school zouden veranderen. Als ik naar Ferrari was gegaan, had ik naar Italië moeten verhuizen en dat zou ingewikkeld zijn geweest. Dat had invloed", zo wilde hij zijn gezin niet overhoop gooien voor een stap in zijn carrière.

Loyaliteit ligt bij Red Bull

De afgelopen maanden kwam Newey weer in het nieuws, want Ferrari zou wederom hebben geprobeerd om de Brit naar Maranello te halen en ook ditmaal zonder succes. Dat heeft ook te maken met zijn loyaliteit aan Red Bull Racing. "Om eerlijk te zijn hebben ze [Red Bull red.] me vanaf het begin bij het project betrokken bij alles. Nu ben ik 64 jaar oud en van het ene team naar het andere gaan is altijd een grote verandering. Je moet jezelf opnieuw vestigen, er zijn nieuwe manieren van werken. Eerlijk gezegd, als ik twintig jaar jonger was, zou ik erover nadenken", aldus Newey.