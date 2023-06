Brian Van Hinthum

Donderdag 8 juni 2023 16:02

Fernando Alonso kwam afgelopen weekend - uitgerekend tijdens de Grand Prix van Spanje - niet helemaal lekker uit de verf voor de ogen van zijn thuispubliek Na afloop van het weekend heeft de Spanjaard - weliswaar met een knipoog - een waarschuwing voor de concurrentie in petto.

Alonso kwam in Monaco nog briljant uit de verf, maar voor zijn thuispubliek in Barcelona kon de 41-jarige coureur nimmer overtuigen. Met name in de kwalificatie ging het mis voor de tweevoudig wereldkampioen. Door een fout in Q1 raakte de Aston Martin van Alonso licht beschadigd en dat betekende meteen dat het erg lastig werd om een goede startpositie voor de zondag te verschaffen. Uiteindelijk begon Alonso op zondag vanaf P8, waarvan hij niet verder kwam dan de zevende stek achter teamgenoot Lance Stroll.

Mercedes slopen

Teleurstellend dus, het weekend van Aston Martin. Dat terwijl Mercedes juist met twee auto's naar het podium mocht. Eerder liet Alonso al weten zich daar niet al te druk over te maken. “Het is maar één race. In Canada slopen we ze. Ik vertrek blij, want de kwalificatie was de achilleshiel van het weekend. Nadat ik zo ver terug was begonnen, kon ik terugkomen, maar slechts tot op zekere hoogte. Zowel Russell als Checo waren sneller, dus er was niet veel te doen. Wij verzamelen punten. Mercedes voegde meer toe qua upgrades, maar we pakten punten van Ferrari", zei hij onder meer.

Laatste podium-loze weekend

Later wordt Alonso door de Formula 1 zelf nog gevraagd of hij het gevoel heeft dat de hypetrain rondom Fernando Alonso in Barcelona wat is gaan liggen en hij zich dus zorgen maakt. Het antwoord van Alonso is duidelijk: "Het zal niet opnieuw gebeuren. Dit is de laatste race waar we niet op het podium staan", zegt de Spanjaard met een brede glimlach.