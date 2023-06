Brian Van Hinthum

Langzaam maar zeker maakt het chagrijn bij Mercedes plaats voor positieve gedachten. Gewapend met een aantal upgrades vanaf de Grand Prix van Monaco, wist de formatie van Toto Wolff in Spanje maar liefst twee podiumplekken binnen te hengelen. De Oostenrijker geeft aan steeds meer zelfvertrouwen te ontwikkelen.

Het seizoen van Mercedes begon met een ongelofelijke domper toen bleek dat de Duitse formatie niet dichterbij Red Bull was gekomen, maar in plaats daarvan juist op een grotere achterstand was gezet. De twijfel in Brackley sloeg toe en er werd zelfs gesproken over het overboord gooien van het complete W14-concept. In de fabriek zijn de medewerkers opnieuw aan de tekentafel gaan zitten en daar zijn een aantal upgrades uit gerold voor de Grand Prix van Monaco. De veranderingen kwamen pas écht goed tot zijn recht tijdens de race in Barcelona en dat zorgde voor een dubbel podium.

Veel geleerd

Langzaam maar zeker stijgt het vertrouwen dus in de formatie van Wolff en dus hoopt Mercedes op deze manier verder te gaan. De teambaas van de Zilverpijlen waakt echter voor onnodig optimisme. "Ik ben nooit optimistisch. Alleen dwazen zijn optimistisch. Ik denk echter wel dat het een stuk anders is dan vorig jaar", refereert hij tegenover Autosport terug op het [onterechte] optimisme dat destijds na Barcelona ontstond. "Er is nog steeds gestuiter. Het is interessant om te gaan zien waar dat vandaan komt. Maar we hebben een hoop geleerd in twaalf maanden tijd."

Waken voor optimisme

Wolff vervolgt: "Dat is waarom ik genoeg redenen heb om langzaam maar zeker een stuk meer vertrouwen te hebben. Ik denk dat het gat nu twee tot drie tienden is. Dat is hoe ik het nu inschat. Dat is een gigantische stap vooruit. Maar we moeten rustig blijven, want vorig jaar zagen we er in Barcelona ook behoorlijk goed uit. Zolang het traject vooruit gaat, blijft het een beetje als een aandeel dat op en neer gaat. Er gaan momenten komen, zwaardere momenten. Ik ben echter blij met het werk dat geleverd wordt in Brixworth en Brackley", besluit hij.