Brian Van Hinthum

Woensdag 7 juni 2023 16:45

Red Bull Racing heeft de zaakjes momenteel meer dan uitstekend voor elkaar en dat zorgt ervoor dat Max Verstappen en Sergio Pérez voorlopig regeren met een zeven uit zeven overwinningen in de opening van het nieuwe seizoen. Het vertrouwen is dus zeer hoog en Helmut Marko sluit niet uit dat zijn team alle races wint.

Voorlopig lijkt er geen enkele maat op het team van Red Bull te staan. Met de RB19 heeft het team voortgeborduurd op het uitstekende 2022 en staat er een uiterst dominante bolide op de grid, die naast ontzettend snel ook nog eens ontzettend betrouwbaar is. In Barcelona kwam die dominantie maar weer eens naar voren, toen Verstappen op zijn sloffen de pole position wist te pakken zonder enige vorm van concurrentie. Ook in de race lukte het geen enkele auto om maar enigszins in de buurt te komen van de Nederlander.

Pérez naar voren

Aan de andere kant was het Pérez, die dankzij een slechte zaterdag van wat verder achterop de grid moest komen. Ondanks zijn belabberde startpositie, wist de Mexicaan toch vrij snel door het veld heen te snijden en wist hij uiteindelijk als vierde over de streep te komen op het Circuit de Catalunya. Vele Formule 1-fans hebben het inmiddels door: de formatie van Christian Horner en Marko lijkt op dit moment vrijwel onklopbaar.

Alle races winnen?

Sommige fans vrezen inmiddels voor een totaal Red Bull-seizoen, waarin de Oostenrijkers er zelfs met alle zeges vandoor kunnen gaan. Marko krijgt van OE24 de vraag of hij denkt dat het mogelijk is om alle overwinningen te pakken. "Het is zeker mogelijk", klinkt het duidelijk. "Als Max een probleem of een botsing heeft, kan Checo instappen. Mits hij in vorm is." Toch wil hij niet te ver vooruit kijken. "Laten we ons eerst focussen op het winnen van onze honderdste Grand Prix in Montreal. Daarna kijken we richting de Oostenrijkse Grand Prix in Spielberg", besluit hij.