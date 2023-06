Williams eerlijk over 'simpele' vloer: "Geen foto's voor nodig, rondetijden zeggen genoeg"

Jordy Stuivenberg

Woensdag 7 juni 2023 16:30

Williams-teambaas James Vowles moet toegeven dat de vloer van de FW45 wel erg simpel uitziet als je ‘m vergelijkt met de varianten die Red Bull en Mercedes gebruiken. Hij ziet daar het grootste verschil tussen zijn team en de topteams in de Formule 1, juist omdat onder het huidige reglement de vloer zo belangrijk is.

Lewis Hamilton en Sergio Pérez crashten in Monaco en dat betekende dat hun bolides werden weggehaald met een grote hijskraan. Dit gaf fotografen de kans om de vloer van de twee teams uitvoering vast te leggen. Waar zit bijvoorbeeld het geheim van Red Bull en waar zien we de verschillen met de filosofie van Mercedes? Een week later parkeerde Logan Sargeant zijn Williams in de muur in Barcelona en ging ook de FW45 de lucht in.

De analisten waren het erover eens dat de Williams-vloer er wel erg simpel uitzag. Vowles laat nu in een video van het team weten dat schijn een beetje bedriegt, maar dat er wel een kern van waarheid in de kritiek zit. “De foto’s gaven geen accuraat beeld en vertekenden een beetje, omdat de focus lag op de diffuser. Bij de andere beelden zag je vooral de vloer en daarin kun je meer details verwerken.”

Rondetijden spreken voor zich

Vowles stelt dat de topteams daar verder in zijn gegaan dan Williams. “Wij schieten daarin tekort. Daarvoor hadden we de vloer eigenlijk niet hoeven zien, want je kunt het ook al aflezen uit de rondetijden. Het is een combinatie van de balans van de auto, de prestaties van de auto en downforce. Een groot deel daarvan is afhankelijk van de vloer van de auto. We hebben de foto’s bekeken, maar het zou niet helpen ze zomaar te kopiëren.

“Het zou kunnen dat je er wat mee wint, dat het helpt begrijpen waar je vooruitgang kunt boeken. Maar als je de achterliggende gedachte niet begrijpt, dan ontwikkel je niet om beter dan zij te worden. Daarnaast loop je altijd achter, zij zijn nu alweer verder in hun ontwikkeling. Het is dus onze prioriteit om te leren van andere teams, maar ook zelf te blijven ontwikkelen en een steeds snellere auto te bouwen.”