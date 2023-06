Brian Van Hinthum

Woensdag 7 juni 2023 15:12

Na een sterk begin van Sergio Pérez gaat het de laatste weken een stuk moeizamer met de teamgenoot van Max Verstappen. De ervaren coureur grossiert in de fouten en de druk op de man uit Guadalajara lijkt groter en groter te worden. Mark Priestley vraagt zich af of Pérez op deze manier überhaupt het einde van het seizoen haalt.

Het zijn niet de beste weken voor de Mexicaan geweest in de Formule 1. Pérez riep in de eerste weken van het seizoen regelmatig dat hij mee gaat doen om de wereldtitel en het gevecht aan wil gaan met Max Verstappen, maar de laatste weken is er wat zand in de motor gekomen bij de Red Bull-coureur en grossiert hij in de fouten. In Monaco beleefde hij een weekend om zeer snel te vergeten en ook in Barcelona bewees hij zichzelf geen al te beste dienst op de zaterdag.

Teleurstellende kwalificatie

Met een zeer teleurstellende kwalificatie vond hij in Q2 al zijn Waterloo en moest hij dus van verder op het veld de weg naar voren vinden op het Circuit de Catalunya. Uiteindelijk viel hij nét buiten het podium en moest hij het doen met een P4 achter teamgenoot Verstappen en beide Mercedessen. "In de kwalificatie maakte hij een aantal fouten. Hij verpestte het en dat zorgde ervoor dat hij vanaf verder achterop moest beginnen dan waar hij eigenlijk gewild had", zegt Priestley tijdens de Chequered Flag-podcast van de BBC.

Einde van het seizoen

De voormalig McLaren-engineer vervolgt: "Dan is het behoorlijk lastig in het midden van het veld. Hij probeerde wat verschillende dingen met de strategie en we weten hoe snel de auto is omdat we die in handen van Verstappen zien. Met Pérez is het anders. Ik weet niet of hij zijn zelfvertrouwen in de afgelopen weken verloren heeft. Er werd zelfs gesproken over het kampioenschap twee races geleden. Nu vragen mensen zich af of hij wel in die auto hoort te zitten. Gaat hij het einde van het seizoen halen?", besluit hij zichzelf afvragend.