Woensdag 7 juni 2023 10:58

George Russell en en Lewis Hamilton beleefden tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Barcelona een hoogst opmerkelijk moment, toen het tweetal elkaar raakte aan het einde van het rechte stuk. De jonge Brit weigerde na afloop zelf het boetekleed aan te trekken en wordt nu zelfs voor leugenaar uitgemaakt.

Russell en Hamilton raakten elkaar zaterdag tijdens de kwalificatie in Barcelona, nadat de jongste van het tweetal duidelijk geen ogen had voor zijn aanstormende teamgenoot. Russell pikte een slipstream van Carlos Sainz mee, waarna ineens Hamilton achter hem reed. Toen Russell op een vreemde manier van zijn lijn afweek, raakte de zevenvoudig wereldkampioen de nummer drie van afgelopen weekend. Uiteindelijk liep het incident met een sisser af, maar Toto Wolff zal op dat moment ongetwijfeld de haren uit zijn hoofd hebben getrokken.

Geen boetekleed

Na afloop weigerde Russell zelf de schuld op zich te nemen. "Ja, het was gewoon een enorme miscommunicatie", reageerde Russell tegenover onder meer GPFans in Barcelona. "Ik keek gewoon vooruit, probeerde een slipstream van Carlos te krijgen en opeens was Lewis daar. We moeten intern bespreken hoe dit gebeurd is, want dit zou nooit mogen gebeuren tussen twee teamgenoten. Maar het was niet de schuld van één van beiden. Ik denk dat Lewis niet wist dat ik ook aan een ronde begon."

Loog Russell?

Brits autocoureur Richard Bradley gelooft echter niks van de verklaring van Russell en denkt dat hij het zelfs met opzet deed. "Wat in de kwalificatie gebeurde, valt niet te vergeven", vertelt hij in de On Track GP-podcast. "Er is geen enkele mogelijkheid dat hij zijn spiegels niet bekeken heeft voordat hij aan zijn ronde begon. Je kijkt altijd, altijd in je spiegels voor je aan een push-rondje begint. Hij wist precies waar Lewis was. Alles wat hij zegt is complete onzin. Hij wist precies wat hij deed. Het verbaast mij dat hij zijn ontslagbrief niet meteen heeft gekregen voor dat moment. Dit had als een vliegtuigcrash kunnen afgelopen", besluit hij zijn felle woorden.