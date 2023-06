Vincent Bruins

Max Verstappen is de favoriete coureur van Enzo Fittipaldi. De in Miami-geboren Braziliaan legt in een filmpje uit dat hij het geweldig vindt hoe agressief de regerend wereldkampioen is en hoe hij overal snel is. Fittipaldi zegt zelf ook een agressieve rijstijl te hebben.

Na een carrière in het karten, waarin hij onder andere het East Coast Karting Championship in de Verenigde Staten op zijn naam schreef in 2014, maakte hij in 2016 de opstap naar de autosport. Voordat hij in open wheel-bolides racete, nam hij eerst nog een jaartje deel aan het Ginetta Junior Championship. In 2017 maakte hij zijn debuut in het Italiaanse Formule 4-kampioenschap en een jaar later pakte hij daar de titel. In 2018 won hij ook een race in het Duitse Formule 4-kampioenschap.

Red Bull-junior

In 2019 werd hij vice-kampioen in het Europese Formula Regional. Voor 2020 maakte hij de overstap naar het FIA Formule 3, in het voorprogramma van de Formule 1. Hij had weinig succes met HWA Racelab, maar in 2021 behaalde hij wel een podium met Charouz Racing System. Halverwege het seizoen werd hij door zijn Tsjechische team gepromoveerd naar de Formule 2. In 2022 behaalde hij zes podiums en in november van dat jaar tekende hij bij Red Bull om zich aan te sluiten bij het juniorprogramma. Dit seizoen komt hij uit voor Rodin Carlin. Na zes van dertien raceweekenden ligt hij zevende in de puntenstand met twee podiums.

Overal snel

"Momenteel is mijn favoriete Formule 1-coureur Max Verstappen," zo liet Fittipaldi weten in een filmpje van Rodin Carlin. "Hij is heel agressief op de baan, en hij is overal snel, in de kwalificatie en in de race. Persoonlijk denk ik dat ik ook een zeer agressieve coureur op de baan ben als het aankomt op rijstijl, maar ik ben ook een heel constante coureur in race runs. Ik weet goed om te gaan met mijn banden. Ik kijk echter niet naar anderen en denk dat ik ook op hun manier moet rijden. Ik heb mijn eigen rijstijl en ik wil rijden als de beste Enzo Fittipaldi die ik kan zijn."