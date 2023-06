Dit is waarom Verstappen tijdens de Grand Prix van Spanje andere schoenen droeg

Vincent Bruins

Dinsdag 6 juni 2023

Max Verstappen reed tijdens de Grand Prix van Spanje afgelopen weekend met andere schoenen dan normaal. De coureur van Red Bull Racing was te zien in gouden laarzen, hetzelfde paar dat hij vorig seizoen ook droeg. Maar waarom is de regerend wereldkampioen eigenlijk van schoeisel gewisseld?

Verstappen maakte een uitermate goed weekend mee op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Hij pakte zijn derde grand slam: pole position, de snelste raceronde én de overwinning. Hij heeft nu ook een enorme voorsprong op zijn teamgenoot in de tussenstand. Sergio Pérez heeft het gat van zes naar 53 punten zien groeien sinds de Grand Prix van Miami.

Castore en Sparco vervangen Puma

Red Bull besloot om voor dit seizoen van kledingsponsor te wisselen. Puma werd aan de kant geschoven en in plaats daarvan werd het relatief jonge Britse sportkledingmerk Castore in de armen genomen. Daarnaast werden de raceoveralls en -schoenen voor Verstappen en Pérez geleverd door de Italiaanse fabrikant Sparco. De eerstgenoemde was tijdens de eerste zes rondes van 2023 nog te zien in donkerblauw Sparco-schoeisel, maar sinds Spanje heeft de Nederlander weer de gouden Puma's aangetrokken. Deze kreeg hij na het winnen van zijn eerste wereldkampioenschap.

Sparco zit voor geen meter

"Pérez rijdt het hele jaar al met Puma's, die oude, gele schoenen van hem, alleen zijn die Puma-logo's eraf geschraapt. De reden is dat hij die Sparco's niet fijn vindt," wist journalist Erik van Haren uit te leggen in de Telegraaf Formule 1-podcast. "Nu heeft Verstappen wel de hele tijd die Sparco's aangehad, maar zaterdag zag ik ineens dat hij die gouden schoenen droeg. Ik wist al wat de reden was, maar ik vroeg er nog naar aan hem. Hij kon er natuurlijk niet zoveel over zeggen, vanwege contracten, maar die schoenen zijn gewoon niet goed." Analist en voormalig coureur Christijan Albers voegde toe: "Die zitten voor geen meter. Dat is dramatisch."