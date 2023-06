Vincent Bruins

Dinsdag 6 juni 2023 16:43 - Laatste update: 17:18

Max Verstappen zorgde tijdens de lentestop eerder dit jaar voor een hilarisch moment waarin hij eventjes de draak stak met Mercedes. Het was te zien tijdens een van zijn livestreams op Twitch. De Red Bull Racing-coureur kreeg de vraag wat de slechtste auto is om mee te rijden op de simulator iRacing en hij had al snel zijn antwoord klaarliggen: de Mercedes.

In 2021 ging Mercedes een samenwerking aan met iRacing. De W12-bolide, waarmee Lewis Hamilton in het echt de strijd aanging om de wereldtitel met Verstappen, werd in december van dat jaar geïntroduceerd in de populaire simulator. Een jaar later konden simrijders ook achter het virtuele stuur kruipen van de W13, de auto van de Duitse renstal van 2022.

Virtuele enduranceraces

Zoals ondertussen al wel bekend is, is Verstappen naast tweevoudig wereldkampioen in de Formule 1 ook een fervente simracer. De Nederlander is aangesloten bij Team Redline en is vaak te zien in virtuele edities van de 24 Uur van Le Mans, 24 Uur van Daytona, 12 Uur van Sebring en 12 Uur van Bathurst. Afgelopen januari was er nog veel commotie rond de simrace op Le Mans. Verstappen en Redline vochten om de overwinning, maar na meerdere connectieproblemen moesten ze opgeven. "Dit is nu al de derde keer dat me dit overkomt dat ik uit het spel wordt gezet tijdens deze race, dus dit is de laatste keer dat ik meedoe. Want wat heeft het voor zin?" zo liet hij toen weten. Gelukkig zijn er ook genoeg ontzettend leuke momenten tijdens de Twitch-streams dankzij de humor van Max.

Shitbox

Terwijl de Formule 1 tussen de Grands Prix in Australië en Azerbeidzjan een lentestop had, vanwege de afgelaste race in China, was Verstappen vaak online te zien bij Team Redline en op iRacing. Toen hij de vraag kreeg wat de slechtste auto is om mee te rijden in iRacing, liet hij weten dat de Mercedes een "shitbox" is.