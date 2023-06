Vincent Bruins

Dinsdag 6 juni 2023 20:02

Carlos Sainz horen we tijdens Formule 1-races vaak discussies voeren via de boardradio. Hij praat dan met het team van Ferrari over de strategie. Dat is de stijl van racen die hij prettig vindt. Volgens de Spanjaard maakte de strategie tijdens zijn thuisrace echter weinig uit, omdat hij op Circuit de Barcelona-Catalunya toch niet de snelheid had om de Red Bulls en de Mercedessen bij te houden.

Charles Leclerc is in dat opzicht niet heel anders dan zijn teamgenoot. De Monegask trekt vaak de strategie van de Italiaanse renstal in twijfel. Helaas staat Ferrari tegenwoordig ook wel bekend om haar strategische blunders. Leclerc was het tijdens de Grand Prix van Spanje niet eens met de beslissing om bij de eerste pitstop te wisselen naar nieuwe harde banden.

Artikel gaat verder onder video

Grand Prix van Spanje

Sainz maakte in de kwalificatie op de baan nabij Montmeló goed gebruik van een mindere dag voor teamgenoot Leclerc, de Red Bull van Sergio Pérez en de Mercedes van George Russell. Hij kwalificeerde zich als tweede en mocht zijn thuisrace dus aanvangen vanaf de eerste startrij naast Max Verstappen. Sainz kwam goed weg van zijn plek, maar het lukte hem net niet om de leiding af te pakken van de uiteindelijke racewinnaar. De Ferrari-coureur viel uiteindelijk terug achter Lewis Hamilton, Russell en Pérez om de top vijf te completeren. Dit is het eerste seizoen bij Ferrari dat Sainz in de eerste zeven Grands Prix nog geen podium heeft behaald. Leclerc startte vanuit de pitstraat na een dramatische kwalificatie en ging, na een elfde plaats aan de finish, puntloos naar huis.

OOK INTERESSANT: Leclerc radeloos na dramatisch weekend in Spanje: "Ik weet niet waarom"

Interactie

"Jullie weten ondertussen wel dat ik het prettig vindt om interactie te hebben," vertelde Sainz tegenover de verzamelde media, waaronder GPFans. "Ik neem graag deel aan discussies. Dat is mijn stijl van racen en dat zal ik altijd blijven doen. Vandaag denk ik echter dat de timing van de pitstop niet had uitgemaakt. We zouden hoe dan ook op P5 zijn geëindigd met de snelheid en de bandendegradatie die we hadden. Ik denk dat we alles hebben gemaximaliseerd wat we hadden. Ik ben er wel een beetje van ontdaan dat we niet beter konden verdedigen tegenover Red Bull en Mercedes. Ze zijn gewoon zo veel sneller dan wij dat het niet eens de moeite waard is om tegen hen te vechten. Ik heb mijn uiterste best gedaan, maar helaas is dit waar we het mee moeten doen."