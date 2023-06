Vincent Bruins

Charles Leclerc staat nog altijd voor een mysterie na de Grand Prix van Spanje. De Ferrari-coureur heeft geen idee hoe de banden werken op zijn SF-23-bolide. Zo wisselde hij naar nieuw rubber, maar bleef hij op dezelfde compound, en toen was het gevoel in de auto compleet anders. Dat legde de Monegask uit na afloop van de race op Circuit de Barcelona-Catalunya.

Leclerc maakte een zeer teleurstellende kwalificatie mee. Hij werd slechts negentiende. Ferrari besloot om hem vanuit de pitstraat te laten starten om de kans te hebben de achterkant van de auto te vervangen. De vervangen onderdelen zijn naar de fabriek in Maranello gegaan voor verder onderzoek. Leclerc wist in de race nog wel acht posities goed te maken, maar met een elfde plaats verdiende hij geen punten afgelopen zondag.

Dezelfde compound, maar compleet ander gevoel

"Ik startte op de harde band waarvan we hadden verwacht dat die lang mee zou gaan," vertelde Leclerc tegenover de verzamelde media, waaronder GPFans. "Er was echter helemaal geen grip, zeker niet aan de voorkant. Waar de limiet van de band lag, was compleet anders dan in de kwalificatie. Op de tweede set harde banden die we gebruikten, deed ik exact hetzelfde en op de een of andere manier werkte die hartstikke goed. Ik weet niet waarom, maar we krijgen de band nooit in de goede window. En wanneer het wel lukt, dan heeft het al geen zin meer. Toen we de temperatuur van de band eenmaal goed hadden, kregen we weer last van degradatie. Ik had constant onderstuur."

Prestaties te kort

"In de tweede en de laatste stint kreeg ik wat meer het gevoel in de auto zoals het had moeten zijn," antwoordde de Monegask op de vraag of hij door de problemen met de banden het effect van de upgrades op de SF-23 heeft kunnen beoordelen. "Het voelde wel wat beter, maar over het algemeen komen we echt prestaties te kort, vooral weer in de race. We moeten ons concentreren op het managen van de banden. Een kleine verandering aan de afstelling maakt een enorm verschil in de balans van de auto."