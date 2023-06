Vincent Bruins

Maandag 5 juni 2023 13:27 - Laatste update: 13:37

Tijdens de gehele Grand Prix van Spanje was er dreiging van onweersbuien. Ondanks dat het belangrijkste weerstation van het Iberische land, het AEMET, 100% kans op neerslag had voorspeld, viel de regen uiteindelijk toch niet. George Russell dacht wel eventjes druppels te voelen, maar dat bleek achteraf geen regen te zijn geweest.

Russell maakte een teleurstellende kwalificatie mee op Circuit de Barcelona-Catalunya. Het lukte hem niet om Q3 te bereiken en klokte de twaalfde tijd. In de openingsronde maakte de Mercedes-coureur maar liefst vijf plekken goed en tijdens de rest van de race nog eens vier om zo de derde positie te pakken. Het is zijn eerste podium van het seizoen.

Water op vizier

"Ik had al een probleem vanaf de start van de race, omdat ik niet al mijn haar in mijn balaclava had gestopt," legde de Brit uit. "Dus ik had haar dat naar beneden hing en voor mijn ogen flikkerde. Dat was al irritant. En toen ik begon te zweten, druppelde het langs mijn haar, en wanneer ik dan remde, kwamen de druppels terecht op de binnenkant van mijn vizier. Het duurde maar liefst vier ronden, voordat ik me realiseerde wat er gebeurde. Ik kwam er pas achter toen ik over mijn vizier veegde en het water niet verdween."

Sneller dan Aston Martins en Ferrari's

Hoe dan ook, Russell wist het podium zonder verdere problemen te bereiken. "Het team heeft me een geweldige auto gegeven. Om vanaf P12 helemaal naar P3 door te stoten, dat is een teken dat het de goede kant op gaat voor mij en het team," vertelde de Mercedes-coureur na afloop van de zevende Formule 1-race van het seizoen. "Je blijft op een gegeven moment stampen en dan hoor je de rondetijden van de Aston Martins en de Ferrari's en wij waren steeds sneller. We weten dat we meer downforce aan de auto hebben aangebracht en we hebben een betere window voor de auto. Dus ik ben erg blij om op het podium te staan."