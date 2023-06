Vincent Bruins

George Russell zal naar verluidt tot en met in ieder geval 2025 bij het team van Mercedes blijven. De Duitse renstal zou de optie hebben genomen om hem alvast voor een extra seizoen zekerheid te geven. Lewis Hamilton heeft zijn handtekening voor na 2023 echter nog niet gezet.

De Spaanse tak van motorsport.com wist het nieuws over Russell al te melden na de Grand Prix van Spanje. Hij maakte een uitstekende race op Circuit de Barcelona-Catalunya mee. De 25-jarige coureur moest starten vanaf een teleurstellende twaalfde positie op de grid, maar kwam ontzettend snel naar voren en verdiende het laatste plekje op het podium. Het is zijn eerste top drie-klassering van het seizoen. Hamilton werd tweede achter winnaar Max Verstappen.

Toen Russell het zitje bij Mercedes kreeg, werd er gesproken over een samenwerking "op de lange termijn". Tot en met welk seizoen de Brit had getekend, was niet bekend. Het zou nu zijn gegaan om een driejarig contract met een optie voor een extra vierde jaar. Mercedes heeft naar verluidt deze optie nu genomen en dus zouden we Russell tot en met in ieder geval eind 2025 bij de Duitse renstal zien. Russell kwam bij het team, nadat het acht constructeurskampioenschappen op rij had gewonnen, maar hij heeft nog niet echt om de rijderstitel kunnen vechten, vanwege de dominantie van Red Bull sinds de introductie van nieuwe technische reglementen in 2022. Wel schreef hij de Grand Prix van São Paulo vorig jaar op zijn naam.

Het is nog afwachten of Hamilton opnieuw zal tekenen bij Mercedes. Er zijn al weken besprekingen tussen de twee partijen over een nieuw contract. Er kwamen zelfs geruchten naar boven dat de zevenvoudig wereldkampioen zou vertrekken naar Ferrari. Hamilton liet gisteren nog weten dat hij "nog niks had getekend", maar dat ze "hopelijk iets kunnen regelen" tijdens een afspraak met Toto Wolff vandaag. "We hebben even wat tijd nodig om koffie te drinken en zijn we er binnen een half uurtje wel uit," vertelde de teambaas nog na de Spaanse Grand Prix.