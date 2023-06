Lars Leeftink

Zondag 4 juni 2023 19:24

Toto Wolff keek zondagmiddag met veel plezier toe hoe Lewis Hamilton en George Russell naar het podium reden en zo Mercedes naar P2 in het kampioenschap bij de constructeurs zou brengen. De teambaas van Mercedes is te spreken over het weekend en hoopt steeds dichter in de buurt van Max Verstappen en Red Bull Racing te komen.

In Spanje was het gat met Verstappen nog meer dan twintig seconden, maar beide coureurs van Mercedes versloegen wel Carlos Sainz in een duel op de baan. Het resultaat van het team was knap, gezien het feit dat Hamilton vanaf P4 begon en Russell vanaf P12 helemaal naar P3 reed. Zeker de start van de jonge Brit was ijzersterk, waarna hij op snelheid en strategie langs Sainz kon gaan tijdens de race.

Bahrein schudde Mercedes wakker

Volgens Wolff waren de wintertests en het openingsweekend in Bahrein, die voor Mercedes niet bepaald soepel liepen, het moment waarop het team wist dat het anders moest. Dit zegt hij in gesprek met De Telegraaf. "We hebben zoveel veranderd, omdat we in Bahrein tot de conclusie kwamen dat we iets anders moesten doen. Dat was echt een wake-up call. Ik ben heel blij met het werk in onze fabrieken in Engeland. Na de beslissing om een andere richting op te gaan, moet je onderdelen gaan ontwerpen en produceren. Het team heeft echt geweldig werk geleverd."

Mercedes wil doorzetten

Wolff begint steeds meer te geloven in de W14, die de afgelopen raceweekenden sneller en stabieler wordt. De Oostenrijker wil dan nu ook deze lijn door gaan trekken. "Laten we inderdaad realistisch blijven. We hebben nog een heel lange weg te gaan om Red Bull bij te halen. En vandaag was de temperatuur, niet te warm en niet te koud, misschien ook in ons voordeel. We hebben een voordeel wat betreft windtunneltijd en het is prettig om te zien dat onze ontwikkelingsdirectie goed is." Het gat met Red Bull Racing is al meer dan 130 punten, maar het team heeft dus wel een kleine voorsprong op Aston Martin voor P2.