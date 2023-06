Lars Leeftink

De Grand Prix van Spanje was de zevende race van het seizoen 2023. Max Verstappen bleek vanaf pole position de race te domineren en 26 punten bij te schrijven. Ondanks dat er daarachter niet al te veel gebeurde, zijn er genoeg veranderingen. De stand van zaken in het kampioenschap bij de coureurs.

Voorafgaand aan de Grand Prix stond Verstappen al bijna veertig punten los van teamgenoot Sergio Pérez, die stevig op P2 stond. De Mexicaan moest in Spanje echter vanaf P11 beginnen en had dus veel plekken die hij goed moest maken om de schade te beperken. Achter het duo van Red Bull zaten de coureurs van Ferrari, Aston Martin en Mercedes dicht in de buurt van elkaar als het ging om P3 tot en met P8. Ook in Spanje zagen we weer mooie duels tussen deze coureurs, waardoor de verschillen alleen maar kleiner zijn geworden.

Grand Prix Spanje

Verstappen begon de Grand Prix van Spanje vanaf pole position en gaf deze voorsprong niet weg. De Nederlander won wederom met meer dan twintig seconden verschil, terwijl de regen uit zou blijven. Lewis Hamilton en George Russell scoorde solide punten door Sainz in te halen voor P2 en P3. Charles Leclerc was van de coureurs in de top acht de grote verliezer, want hij scoorde geen punten en eindigde op P11. Ook geen punten voor Nyck de Vries, die op P14 zou eindigen. De snelste ronde ging naar Verstappen, waardoor hij een Grand Slam weet te voltooien. P1 tijdens alles sessies (vrije trainingen, kwalificatie en race), constant op P1 tijdens de race en de snelste ronde.

